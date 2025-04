El picante descargo de Nicki Nicole tras los rumores de romance con el hijo de Zulemita Menem

Fue Débora D'Amato quien afirmó que la cantante estaría comenzando un romance con Luca Bertoldi Menem, el hijo mayor de Zulemita.

Luca Bertoldi Menem.jpg

“Por más que lo desmientan, el martes estuvieron en Punta del Este. Tenemos lugar, hora y qué comieron. La mismísima Nicki Nicole y el hijo mayor de Zulemita Menem... Estamos hablando de Luca Bertoldi Menem. Muy linda pareja”, aseguró la periodista en Viviana con vos (El Trece).

Y tras compartir un video donde supuestamente se los ve juntos cenando en Punta del Este, apenas pasaron algunos minutos para que Nicole saliese al cruce desde su cuenta de X.

TW Nicki Nicole - descargo 1.jpg

“Décimo novio del año inventado y contando. Ojalá el próximo sea uno que tenga panadería, así le hablo para pedirle medialunas. Encime me emparejan con todos menos con el que me gusta. Con razón no me habla, debe pensar que la estoy gozando. We estaba re caliente", disparó así Nicki en una serie de tres posteos en la ex red social del pajarito.

Pero eso no fue todo, porque al cabo de unos minutos agregó molesta: "Además no quiero novio. Quiero estar soltera y jugar a los sims (videojuego). ¿Y sabés qué es lo que más me molesta?". "Bueno, los quiero muchos. Ya hice mi descargo del día. Pueden hacerlo también. Besos. Que estén bien", concluyó aliviada tras desahogarse.

TW Nicki Nicole - descargo 2.jpg

La foto con la que Nicki Nicole puso fin a los rumores de romance con Enzo Fernández

Si bien Nicki Nicole le había negado su romance con el futbolista Enzo Fernández a la tiktoker que había sembrado el rumor en las redes, allá por el mes de noviembre del año pasado volvió a negar la relación con el futbolista que estaba momentáneamente separado de Valentina Cervantes a través de sus Instagram Stories mostrando quién sería el hombre con el que realmente está saliendo.

De acuerdo al rastreo virtual del periodista Gustavo Mendez, en realidad Nicki estaba viviendo por entonces un romance con un artista emergente. “Krom sería el nuevo novio, de la escena urbana”, informó en aquel momento el panelista de canal 9.

Krom - el hombre que le habría regalado las rosas a Nicki Nicole - IG Gustavo Méndez.jpg

“Y esta foto es del día que le habría llevado rosas a la rosarina”, agregó así como en otra historia virtual sumó: “Nicky recogió el guante, reposteó la historia de quien sacó la foto de Krom con el ramo y sumó dos corazones”.

El like de Nicki Nicole a Krom - IG Gustavo Méndez.jpg

Y como par dar fe de que Nicki Nicole y Krom se conocen, al menos virtualmente, Mendez demostró con una captura de pantalla el perfil de Instagram del artista que la rosarina lo sigue.