La fulminante reacción de una ex de Fernando Gago al enterarse del embarazo de Verónica Laffitte: "Segunda..."

Sin mencionar el tema directamente, la actriz compartió una imagen de comida casera con la frase “con ustedes, segunda clase de cocina. #Chef”, gesto que muchos usuarios virtuales interpretaron como una referencia a pura ironía a la linda noticia de su ex pareja.

En 2022, Mica Vázquez estuvo invitada al programa PH Podemos Hablar (Telefe) y fue durísima con Gago, a quien acusó de infiel y de comenzar a salir con Gisela Dulko cuando aún estaban juntos.

"Me fui a vivir con él y estuve cuatro años en Europa. Es difícil estar con un futbolista, por suerte en ese momento no había Instagram, lo que hubiese sido", recordó la actriz sobre ese vínculo.

"Dobles relaciones, infidelidades, yo estaba totalmente enamorada pero me separé porque me cagó con media Argentina, con medio Europa", lanzó picante contra el ex futbolista.

Y aseguró: "Me enteré de algunas historias: tienen plata, poder, minas. Nunca le guardé rencor e intenté entender la cabeza de un chico de 20 años que de vivir en un barrio humilde pasa a ser Gago. Se te va la cabeza con todo".

"Él volvió y se casó, antes de casarse estuvo paralelamente con las dos. Yo me enteré que estaban juntos cuando nosotros no estábamos separados. Por ahí Gisela (Dulko) tampoco sabía que estaba conmigo en una relación, de verdad", puntualizó Mica Vázquez.

La contundente reacción de Gisela Dulko tras enterarse que Fernando Gago espera un bebé con su nueva pareja

se conoció la noticia de que Fernando Gago está esperando un bebé con su nueva pareja, Verónica Laffitte, y Gisela Dulko -madre de los tres hijos que ya tiene el ex DT de Boca- reaccionó frente a la novedad desde sus redes sociales.

Dejándose ver súper relajada tomando sol, la ex tenista compartió una postal tomando sol prácticamente en el mismo momento en que Gago y Laffitte anunciaban el embaraza.

Claro que eso no fue todo. Porque un rato después, Dulko se tomó algunas selfies en medio de su rutina diaria de entrenamiento en el gimnasio, dejando traslucir que la noticia no le movió un pelo.

Lo cierto es que desde Intrusos (América TV), Marcela Tauro reveló que este embarazo “lo venían buscando, ellos estuvieron viviendo en otro lado y hacían el intento. No sé si lo buscaron naturalmente o necesitaron una ayuda”.

