La picante reacción de Graciela Alfano al ver Matías Alé con su novia en un evento

Cuando uno de los noteros comentó que era un lindo reencuentro, Alfano no tardó en responder con su clásico humor: “Nos ponemos en el medio por cualquier cosa, esto no es un trío”, lanzó entre risas.

Consultada sobre si Matías fue su pretty woman, Graciela respondió sin filtro: “Obvio, yo fui el Richard Gere y ahora es él. Siempre nos ponemos las botas al revés”.

Sobre Martina, la ex vedette no escatimó en halagos: “Me encanta la mirada, me emocionó. Me parece una chica diáfana, con la mirada de un ángel”.

Cuando le preguntaron a Vignolo si se sentía incómoda al tener al lado a la ex de su futuro marido, ella respondió con seguridad: “¿Cómo me voy a sentir mal? ¿Me estás cargando?”.

Respecto a si fue Martina quien los unió en la alfombra roja, Graciela reflexionó: “Nos separamos, pero no es que uno tenga que verse todo el tiempo con un ex. Cada uno hace su vida. Martu es divina, me encanta”.

Y sumó: “La veía por fotos, pero ahora veo su energía. Los veo tan bien… Aunque yo no le puedo dar consejos a nadie”.

En medio de la charla, le preguntaron a Matías cómo se sentía al tener enfrente a una persona que lo ayudó a terminar una carrera durante su relación. Él fue claro: “Me encanta. Graciela sabe lo que la quiero”.

A su turno, Alfano lo definió con ternura: “Matías es una persona que quiere que lo quieran. Hace todo para eso y encontró a alguien que lo quiere y tiene una hermosa carrera. A lo mejor hacemos teatro juntos”. A lo que él respondió: “Si tenemos ganas”.

Por último, Matías reveló un dato íntimo: “Graciela fue la primera invitada al casamiento, y la única. Fue de común acuerdo porque sé que Marti la adora. Con Graciela convivimos casi 10 años. Tuvimos una relación hermosa, de mucho amor, respeto y cariño. Sé que mi felicidad es la suya, y su felicidad es la mía”. Graciela, por su parte, confirmó que irá a la boda pero sin robar protagonismo: “Que sean felices. Los miré y vi amor”.

Embed

El llamativo dato que Graciela Alfano ventiló de la audiencia de Wanda Nara y Mauro Icardi

Días atrás se llevó a cabo la audiencia de divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Milán. De inmediato se filtraron algunos detalles del encuentro a los medios.

Este viernes, Graciela Alfano estuvo en DDM (América TV) y sorprendió a todos al contar que llegó información privilegiada de cara a cara entre la mediática y su ex.

La ex vedette aseguró que Wanda tiene "una obsesión con La China". "Tengo información de una persona que estuvo en la audiencia y me dijo que Wanda habló mucho de La China", afirmó.

Graciela se atrevió a darle un consejo a la mediática. "Por eso, yo digo: Soltá Wanda! Seguí con la vida", agregó.

En más de una ocasión, la ex vedette ha manifestado su apoyo a La China Suárez, en medio una guerra feroz entre la actriz, Wanda y Mauro.