"Santi, ayudame": la alarmante situación que vivió Nico Vázquez en plena función, en la que sintió la presencia de su hermano

Así las cosas, por estas horas con motivo del inminente estreno de Rocky, su nueva apuesta teatral, Nico Vázquez habló una vez más de su querido hermano y cómo desde otro plano lo acompaña en todo momento. Así lo hizo saber en una entrevista con Infobae, donde recordó la situación límite que le tocó vivir durante una función teatral y él estuvo allí para ayudarlo.

"El año pasado estaba en plena función de Tootsie y escucho que alguien pide un médico. Escuché el grito y así como estaba vestido de Dorita Sánchez, me tiré al público. Estaba en fila seis más o menos, era una mujer y reconocí que se trataba de un ataque cardíaco… después de lo de Santi, investigué un montón y me di cuenta. Pedí el desfibrilador mientras intentaba levantarla pero era una locura total", comenzó relatando.

Nico Vázquez y su hermano Santi

Al tiempo que ya a punto de quebrarse, contó que los médicos llegaron, le aplicaron el desfibrilador externo automático, y al ver que no funcionaba no dudó en pedirle ayuda a su hermano. "Por favor, ayudala, que no se muera.... la señora reaccionó y cuando me dicen, el médico se llamaba Santiago", detalló.

En tanto, el milagro no terminó allí porque los médicos le explicaron que la señora quedaría internada dado que el pronóstico no era bueno, tras lo cual señaló: "A los 9 días estaba en su casa y hoy es mi nueva amiga".

Si bien no es la primera vez que Nico Vázquez describe la conexión que siente con su hermano luego de su muerte, lo cierto es que siempre recalca que suele pedirle consejos y, asegura que siempre -de alguna manera- él le hace saber su respuesta. Es por eso que en esta oportunidad dejó un contundente mensaje para todos aquellos a quienes les falta algún ser querido. "Nunca dejen de creer. Sepan que del otro lado nos ven, nos escuchan, nos siente, nos ayudan, nos guían. Solo se trata de entenderlo”, concluyó a flor de piel.

nico vazquez santiago 1.jpg

Nico Vázquez y el video con el encuentro más especial cuando va al gimnasio: "Dar amor"

En medio de su preparación física para el personaje de Rocky, obra que se estrena el 12 de junio en el teatro Lola Membrives, Nico Vázquez reflejó con mucha emoción un encuentro que suele darse con alguien muy especial cada vez que va al gimnasio.

El actor destacó en su cuenta de Instagram lo importante que fue conocer a Juan, un niño autista con quien suele conectar a través del baile y la música.

Cuando el artista termina su rutina de entrenamiento, suele cruzarse con Juan y cada vez que coinciden piden en el gimnasio que suene la misma música y el chico copia los movimientos de Nico Vázquez con total felicidad.

“A veces la vida te sorprende con encuentros que te marcan para siempre”, comenzó Nico Vázquez su movilizante posteo en redes contando esta historia tan especial.

Y contó: “Hace unos meses conocí a Juan gracias a Verónica Juich, su entrenadora y guía, y desde el minuto uno conectamos de una manera espectacular".

"Lo que ven acá es solo una muestra de esa magia: una canción que nos une, un momento que se repite cada vez que él llega y yo me estoy yendo”, reflejó el actor en el video.

“Como un ritual lleno de alegría, pedimos que suene y él empieza a bailarla, copiando mis movimientos con esa energía única que tiene. Su mamá Ivonne nos pidió que quería grabar este momento para tenerlo y hoy se dio”, continuó Nico muy movilizado por la conexión con Juan.

Y cerró: “Nada de esto sería posible sin el amor y la dedicación de Vero, una persona hermosa que lo acompaña con tanta entrega, trabajo y amor. Porque cuando hay amor, siempre hay conexión. Dar amor siempre”.