El famoso que se separó en medio de un terrible escándalo y su novia está embarazada

Lo cierto es que en el ciclo Intrusos (América Tv), Marcela Tauro contó que el ex DT de Boca Juniors y su pareja están esperando su primer hijo juntos.

"Nos enteramos por un escándalo porque cada uno estaba en pareja. Ella se hizo conocida por él, que estaba casado con una mujer muy conocida", anunció la panelista a modo enigmático.

Luego de dar una serie de pistas, la periodista confirmó que los protagonistas de la historia son Fernando Gago y Verónica Laffitte.

"Ella está de tres meses, están felices y consolidaron la pareja", remarcó Marcela Tauro sobre el buen momento que atraviesa la pareja, que nació en medio de un gran escándalo.

Por su parte, Gisela Dulko evitó siempre meterse en polémicas mediáticas con el padre de sus tres hijos Antonella, Mateo y Daniele, sin dar demasiados detalles sobre aquella dolorosa separación.

Los lapidarios mensajes que recibió Gisela Dulko tras la salida de Fernando Gago de Boca

Tras la derrota de Boca Juniors frente a River Plate y la posterior salida de Fernando Gago como director técnico, su ex Gisela Dulko quedó en la mira.

En medio del revuelo por la desvinculación de Gago, Dulko se convirtió en tendencia este martes en redes sociales y muchos internautas hicieron comentarios en su perfil sobre su relación pasada con el exfutbolista.

La ex tenista compartió una foto en su cuenta de Instagram entrenando y los usuarios no tardaron en reaccionar a la publicación y le dejaron mensajes felicitándola por haberse separado del ex deportista justo a tiempo.

“De la que zafaste”, “Qué bien que hiciste” y “Te hizo un favor”, fueron algunos de los comentarios que volcaron en la red social de Dulko.

Por otro lado, se filtró en las últimas horas la frase que Gago le dijo al plantel de Boca antes de dejar su cargo: “Bueno, muchachos: me acaban de echar. Les deseo lo mejor y sigan para adelante”.