Quién es la ex Chiquititas que espera su cuarto hijo y por qué tardó tanto en anunciarlo

Mamá de Valentín, Sol y Bautista, lo cierto es que a sus 37 años Mastricchio viene de una intensa búsqueda tras haber perdido su último embarazo en 2023, lo que fue un durísimo momento para toda la familia, al detectársele trombofilia.

"Trataré de escribir sin llorar. Dios nos bendice hoy con nuestro bebé arco iris", escribió la actriz en su posteo en referencia a que este bebé llega luego de la pérdida de otro. Al tiempo que agregó: "Para otra publicación quedará contarles el recorrido de estos dos años con tres pérdidas y el pedacito de corazón que cada una se lleva".

"Por fin hoy comparto esta hermosa noticia con ustedes que teníamos guardadita. Listo, ya estoy llorando, las hormonas me tienen de polo en polo en cuestión de segundos", continuó la actriz y también cantante. Al tiempo que explicó: "Esperamos un tiempo prudencial para contarlo y sentirnos un poquito más seguros. Soñamos este momento desde lo más profundo de nuestro corazón y lo estamos viviendo".

Y por último se despidió de sus 168 mil seguidores desafiándolos a adivinar el sexo del inminente nuevo integrante de la familia. "Aceptamos todo el amor y buenas energías que tengan para darnos. ¡Nosotros ya sabemos el sexo pero quiero jugar! ¿Para ustedes qué es: nena o nene? Los quiero. ¡Gracias por el amor!", concluyó a pura emoción.

Dramático relato de una ex Chiquititas: "Me quería ver muerta"

La actriz y cantante Daniela Mastricchio, reconocida por su papel en Chiquititas, estrenó un nuevo videoclip titulado "Ni Da" allá por 2023 y en una entrevista con Revista Pronto habló por entonces de las etapas difíciles en su carrera como artista.

En aquella época Daniela quedó marcada en la infancia de los niños tras la recordada canción "Corazón con Agujeritos", la cual cantaba en la serie junto a Romina Yan. Siguiendo con su pasión por el canto, habló del mensaje de su nueva canción y contó: "A esta canción la escribí hace ya un tiempito, el año pasado, en un momento en el que estaba cansada de que distintas personas pendientes de la vida de otros se la pasaran tirándome y hablando mal de mí, de mi persona, mi familia, mi carrera y toda mi existencia".

"Había un ensañamiento abusivo y obsesivo y me cansé. Supongo que me creía muerta y me quería ver muerta", sentenció. "De ahí vino la idea del videoclip y de poner un ataúd en el centro de la escena. Básicamente me creían muerta en mi carrera y mi vida personal pero no mi amor, Dani vino súper recargada y con más para dar", profundizó.

Luego reveló que en su video también hay guiños al famoso programa infantil de Cris Morena y explicó: "Está inspirado en el vestuario del teatro de Chiquititas del año 96, que usábamos ese piloto de flores transparentes con el catsuit abajo y las botas de lluvia más las trenzas. Todo tiene una historia más allá de la letra".

Luego habló de lo difícil que es convivir con el hate y con una actitud positiva y segura de su arte reflexionó: "Toda la mierda que me han tirado la convertí en arte, que es lo que hago. Lo que hablen las personas no hace más que hablar de sus inseguridades propias y de sus incapacidades para crear, hacer o sentir".