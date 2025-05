La impactante suma que Alex Caniggia le exigió a un youtuber por una entrevista: "Fue humillante"

Embed

“Alex Canigia me pidió 5 mil dólares. Facto”, confió el youtuber y ante el desconcierto de Cirio, Bottero remarcó: “Sí, de verdad. Le dije ‘¿te querés venir a una suculenta?’. Me dijo que sí y me preguntó cuánto había. Le respondí que nada. Y me retrucó ‘pero algo tiene que haber’“.

En tanto, sobre su reacción ante la chance de poder tenerlo en su programa, Bottero recordó: “Dije ‘ya fue, es Alex Canigia, que sé yo...’. Entonces le dije 1000 dólares”. Pero enorme fue de decepción al revelar: “Y me mandó un audio riéndose, que fue muy humillante para mí. Me dijo ‘Yo por eso no salgo de mi casa. 5000 dólares o nada’”, concluyó resignado.

Tras varios rumores, a fines de abril pasado Melody Luz anunció su separación de Alex Caniggia y los posteos de él sobre la importancia de la familia cobraron sentido.

Luego, ella se mostró indignada en Instagram, remarcando que está harta de que la traten de “madre ausente” solo porque, a diferencia del mediático, ella no comparte su maternidad en redes.

En este contexto, y ya repuesto tras la ruptura, Alex se mostró coqueteando con sus fanáticas. Y fue él quien compartió sus picantes chats con ellas a través de sus stories.

Alexander Caniggia publicó dos chats de sus fanáticas criticando a sus novios en los que él les recomienda que se separen.

También hizo eco de los piropos de otras chicas. Sobre la captura del chat, destacó que es único y que novios como él ya no se consiguen.

