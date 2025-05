Se define el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia: qué pasará si confirman que hubo adulterio

“El 28 de mayo es la audiencia de Wanda y Mauro en Milán por la separación”, contó el panelista en el ciclo conducido por Mariana Fabbiani. Inmediatamente, consultaron a Marcovecchio, abogada de Icardi, si el dato era correcto. “Sí, es por la causa de Italia, es perfecto. Es la segunda audiencia, ya que Wanda no se presentó a la primera”, confirmó la letrada.

Embed

El periodista, además, compartió detalles que podrían ser determinantes en el proceso judicial: “Si Wanda fue infiel, Mauro puede reclamar que ella le pague la cuota hasta que se concrete el divorcio. Si es al revés, él debería mantenerla hasta que se oficialice la separación”.

“La Justicia italiana va a resolver el tema del adulterio”, concluyó Záffora, anticipando que esta audiencia podría marcar un antes y un después en el litigio entre la empresaria y el futbolista.

wanda nara.png

Afirman que Wanda Nara perdió un contrato millonario por sus escándalos

En el último tiempo, Wanda Nara estuvo en boca de todos por los escándalos con el padre de sus hijas, Mauro Icardi, y su actual pareja, La China Suárez.

Al parecer, el perfil conflictivo de la mediática le juega en contra la hora de negociar contratos profesionales.

Según contaron en Puro Show (El Trece), a Wanda la bajaron de importante proyecto en Telefe, donde supo consagrarse como conductora.

“Telefé decidió que Nico Occhiato va a ser el conductor de La Voz, en caso de que no funcione La Voz va MasterChef y la conducción la va a hacer Santiago del Moro", dio a conocer Angie Balbiani.

“¿No era Wanda? ¿Estas diciendo que Del Moro la reemplaza?“, preguntó Matías Vázquez y la panelista contestó segura: ”Sí señor”.

“¿Tienen miedo que las marcas no acompañen?" , consultó Pochi y su compañera aseguró: “No, no tienen miedo. Las marcas no acompañan. Es una decisión comercial”.

“No quieren a Wanda las marcas, primero va La Voz y después MasterChef Famosos, ¿ese no lo hace Wanda?" , repreguntó Pampito. “No, comercialmente se están dando cuenta que el perfil de la mujer que contrataron no es el mismo que sería el de este año”, sentenció la amiga de Pampita.