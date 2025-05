Afirman que Wanda Nara perdió un contrato millonario por sus escándalos

Según contaron en Puro Show (El Trece), a Wanda la bajaron de importante proyecto en Telefe, donde supo consagrarse como conductora.

“Telefé decidió que Nico Occhiato va a ser el conductor de La Voz, en caso de que no funcione La Voz va MasterChef y la conducción la va a hacer Santiago del Moro", dio a conocer Angie Balbiani.

“¿No era Wanda? ¿Estas diciendo que Del Moro la reemplaza?“, preguntó Matías Vázquez y la panelista contestó segura: ”Sí señor”.

“¿Tienen miedo que las marcas no acompañen?" , consultó Pochi y su compañera aseguró: “No, no tienen miedo. Las marcas no acompañan. Es una decisión comercial”.

“No quieren a Wanda las marcas, primero va La Voz y después MasterChef Famosos, ¿ese no lo hace Wanda?" , repreguntó Pampito. “No, comercialmente se están dando cuenta que el perfil de la mujer que contrataron no es el mismo que sería el de este año”, sentenció la amiga de Pampita.

Guerra latente: la feroz reacción de Wanda Nara tras las declaraciones de amor de La China sobre Mauro Icardi

Tras la entrevista que brindó La China Suárez en la TV Pública, en la que hizo una serie de declaraciones de amor hacia Mauro Icardi, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con una inesperada publicación en redes sociales.

En la nota con Gustavo Méndez para el streaming del canal oficial, la actriz expresó: “Me pasa que tenemos un nivel de compatibilidad que nunca había experimentado, y no lo digo para hablar mal de las personas con las que estuve”.

Y agregó: “Nunca me había pasado de decir ‘tengo todo en una persona’. Esa cosa de compañerismo, de querer hacer todo con la otra persona; cuando yo era de esas personas que necesitaba su espacio”.

Como respuesta a las declaraciones de la actual pareja de su ex, la mediática publicó una foto en traje de baño y le sumó una canción que, en un momento, dice: “De nadie depende”, dejando entrever un mensaje claro y marcando distancia con la actriz.

Está claro que Wanda no supera la traición del padre de sus hijas con La China y sigue atada a ese viejo rencor.