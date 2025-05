El categórico gesto de Benjamín Vicuña para no quedar pegado a los escándalos de Wanda Nara

¿Qué es lo que pasó? Durante la última noche de luna llena, donde es habitual que muchos internautas fotografíen el satélite natural de la Tierra y compartan su imagen en sus redes sociales, eso es lo que hizo precisamente Vicuña en sus historias virtuales.

Posteos de la luna de Benjamín Vicuña y Wanda Nara.jpg

Pero resulta que a los pocos minutos Wanda hizo lo mismo. Y lo que llamó la atención fue el enigmático mensaje de la ex de Icardi, quien no da puntada sin hilo, en este caso teniendo presente que Vicuña es el ex de la China Suárez, actual pareja del ex de Nara, la rubia escribió sutil en su posteo "¿Será que vemos la misma luna?".

Así las cosas, no pasó mucho tiempo para que el actor chileno se diera cuenta de la ¿coincidencia? con Wanda Nara, y lejos de querer quedar pegado a la mediática no dudó en eliminar el posteo y subió luego un video jugando con sus hijos.

Como era de suponer, desde las redes muchos se dieron cuenta de lo ocurrido como por ejemplo la cuenta de X del programa de Yanina Latorre, SQP (América TV), que avisó que Vicuña había eliminado su posteo "antes de quedar pegado".

TW SQP - posteos luna Vicuña y Wanda.jpg

Benjamín Vicuña reaccionó con furia ante sus supuestas conversaciones privadas con Wanda Nara

A comienzos de abril pasado, Benjamín Vicuña enfrentó las declaraciones de Ana Rosenfeld donde contó que el actor mantenía contacto con Wanda Nara tras conocerse el romance entre la China Suárez y Mauro Icardi, que ellos mismos blanquearon en el verano.

“Tienen relación Vicuña con Wanda. Hablan y no es de ahora, sino de hace un tiempo. En el momento en el que las nenas estaban con Icardi, cuando también estaban ahí los chicos de Vicuña, Wanda quería conocer un poco más cómo se movía La China respecto al cuidado. Quería entender qué tipo de mamá era. Desde ahí hubo charlas diferentes entre ellos”, precisó la letrada en el programa de Viviana Canosa, ventilando la razón del supuesto contacto que mantenían el actor y la mediática.

Lo cierto es que estas palabras de Rosenfeld no cayeron para nada bien en Benjamín Vicuña, quien la desmintió rotundamente: “Son mentiras. No tengo ninguna relación con ella (por Wanda)", aclaró el chileno en diálogo con Puro Show, El Trece.

Embed

Y dejó en claro sobre el tema: “Primero, no es el momento porque estamos celebrando. Segundo, están mintiendo. Tercero, a Ana la conozco pero por otras razones y de hace muchísimo tiempo. No es real, no es cierto. Es al pedo y no sé cuál es la razón de todo esto”.

Vicuña comentó que mantuvo charlas con la abogada pero en otro momento de su vida y nada tiene que ver con eso que contó de su supuesto diálogo con la ex de Icardi.

“Ana me escribió por otra cosa en otro momento de mi vida. No es el momento de aclararlo, no me interesa. No sé por qué me meten en esto porque no hablo del tema”, finalizó el actor.