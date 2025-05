La tremenda confesión de Verónica Franco que expone la cruel traición de Diego Brancatelli: "Es infiel"

Acto seguido, el cronista Alejandro Guatti le consultó si esa "otra" era Insinga, a lo que la entrevistada le respondió: “Sí, yo me empecé a dar cuenta por unos tuits que él subía a su cuenta y arrobaba a Cecilia y yo nunca entendí por qué lo hacía”.

Y remarcó: “Él nunca lo reconoció y empezás a pedir explicaciones, qué pasa y la respuesta ante una negatividad son los gritos, los insultos, desmerecer o desestimar lo que vos estás preguntando y ahí empezó una relación bastante complicada”.

"¿Qué te pareció todo lo que pasó ahora? No te sorprendió, es un patrón que sigue", le preguntó el movilero. "Está comprobado. Si vos conocés una persona, comenzás una relación y esa persona está en pareja, cuánto va a tardar en que te pase lo mismo", opinó Franco.

"¿Entendés en un punto a Luciana?", quiso saber Guatti. “A lo mejor quiso que la relación se conozca, puede ser que haya llegado a un punto de hartazgo, de decir ‘hasta acá llegué’”, analizó la entrevistada.

Por último, afirmó que no volvió a hablar más con él tras su ruptura. “Yo me fui del departamento en una ruptura bastante complicada porque hubo discusiones por el tema de los perros, de las cosas, se quedó con todo”, detalló.

“Se las reclamé y le dije que le iba a mandar una carta documento y se rio de mí en la cara, como que eso no iba a pasar, y un amigo me mandó mensajes y me dijo ‘pero vos te acordás la chica que atendía en el shopping, él te engañó con esa’ y me dice ‘¿te acordás la chica que trabajaba en la galería?, también te engañó con esa’ y yo le digo ¿ahora me lo venís a decir?”, cerró.

El filoso posteo de la ex de Diego Brancatelli en medio del escándalo con Luciana Elbusto y Cecilia Insinga

En medio del escándalo que tiene a Diego Brancatelli, Cecilia Insinga y Luciana Elbusto como protagonistas de un verdadero culebrón de engaños e infidelidades, anoche apareció en escena Verónica Franco, exnovia del periodista antes de que se casase con la madre de sus hijos.

Fue en diálogo con Ángel de Brito que Franco reveló no sólo que fue pareja de Brancatelli, sino que a ella también la engañó y nada menos que con Insinga, con quien luego se casaría.

“Fue lindo mientras duró, salvo el último año cuando yo empecé a sospechar de que él estaba comenzando otra relación, fui atando cabos y ahí descubrí que estaba con Cecilia Insinga”, disparó picante la también periodista en comunicación telefónica con LAM (América TV), entre otros detalles de que fue su relación con el periodista deportivo.

Así las cosas, tras sus declaraciones televisivas con las que liquidó a su ex, Franco compartió una sugestiva y filosa reflexión en sus Instagram Stories: “El tiempo siempre pone todo en su lugar”, que de inmediato muchos internautas aseguraron que claramente estaría dedicada a Brancatelli.