La picante definición de Cande Tinelli sobre el vínculo de Guillermina Valdés y Santi Maratea

Así lo expresó durante su visita a Bondi Live. “No puedo juzgar. No quiero opinar de algo que no sé. Que hagan lo que quieran de su vida. Me parece raro…”, respondió ante la pregunta de Pepe Ochoa.

Luego, Cande amplió su reflexión: “Lo voy a decir bien, pero… de mi viejo a Maratea como que me da… rara… Un gusto amplio”.

Aunque admitió que actualmente no tiene relación con Guillermina, la joven intentó no sonar lapidaria y concluyó: “Banco igual, la re banco”.

Embed

Guillermina Valdés confesó por primera vez qué pasó con Santi Maratea: "Tuve..."

Hace un tiempo se instaló de una historia pasada entre Guillermina Valdés y Santi Maratea, algo que causó gran sorpresa en el mundo del espectáculo.

Unas recientes declaraciones de un integrante de Luzu Tv, quien comentó que vio a la modelo con el influencer en un restaurante, reavivaron aquella historia. "El otro día fui a comer con Guillermina Valdés y Santi Maratea", se contó al aire.

En ese contexto, sorpresivamente la propia Guillermina Valdés salió a aclarar esos trascendidos y lejos de jugar al misterio confirmó qué pasó entre ellos y cuándo.

guillermina valdes confirmo su romance con santi maratea.jpg

"Es una aclaración que siento necesaria, tuve algo con Santi, sí. A finales del 2022", indicó la modelo desde sus historias de Instagram agregando el emoji de un corazón.

Y agregó sobre la buena onda que hoy mantienen en modo amistad tras aquel vínculo sentimental: "Luego fuimos y somos amigos y espero que lo sigamos siendo por mucho tiempo más porque lo quiero mucho", sumó.

En otro mensaje, Guillermina explicó a modo de reflexión sobre los vínculos: "Las relaciones se transforman y pueden mutar. Valoro mucho esas posibilidades que nos da la vida. Las celebro y las recomiendo".

Así, Guillermina Valdés dio por terminado los rumores con Maratea y finalmente confirmó que existió algo entre ellos a fines de 2022 luego de su separación de Marcelo Tinelli.