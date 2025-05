¡Pelea y llanto al aire! María Belén Ludueña hizo una desgarradora confesión en su programa: "Estoy..."

Luego de esto, María Belén Ludueña no pudo evitar quebrarse y totalmente angustiada confesó su deseo máximo de ser madre. "Quiero pedir disculpas. Pasó algo recién al aire. Este es el lado de la política de la que tanto hablan", dijo envuelta en llanto la conductora.

Embed

"A veces las cuestiones políticas son muy duras. Yo soy la mujer del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y estamos viviendo una campaña. Hay cosas que me duelen como mujer, trato de hacer lo mejor que puedo, este es mi laburo y mis compañeras lo saben", continuó.

Y remarcó: "Quiero pedirles disculpas a la audiencia. Yo soy auténtica, se la pasa mal de este lado".

"En lo personal estoy pasando momentos muy difíciles porque como muchas mujeres estoy buscando convertirme en mamá. Estoy esperando que pase este tiempo que son las elecciones", se sinceró sobre la situación que vive.

"Soy profesional, quiero terminar mi programa. Hace muchos años que lucho por estar acá, me costó mucho llegar y a veces suceden cosas al aire en las que una no puede dejar de lado la persona que es", finalizó angustiada la conductora.

maria belen ludueña 2.jpg

María Belén Ludueña explicó qué le dijo Evelyn Von Brocke de su renuncia a Mujeres Argentinas: el revelador audio

Evelyn Von Brocke sorprendió al comunicar su decisión de renunciar al programa Mujeres Argentinas días después de aquel fuerte cruce al aire con la conductora María Belén Ludueña en medio de la entrevista a Roberto García Moritán.

Desde sus historias de Instagram, Evelyn Von Brocke comunicó el fin de semana su decisión de renunciar al ciclo mañanero del Trece sin dar demasiados motivos.

"Quería compartir con ustedes que decidí dar un paso al costado de Mujeres Argentinas Fue una linda e interesante experiencia con mujeres increíbles. Se vienen nuevos desafíos. Gracias, chicas. Las voy a extrañar", expresó la panelista.

Embed

En Infama, América TV, Karina Iavícoli consiguió el testimonio de María Belén Ludueña quien en un audio le compartió los motivos que le dio Evelyn en privado sobre las razones de su renuncia.

“Te puedo decir, y también podes rechequear con las chicas, que nos llevábamos todas bien, que estaba todo bien y, bueno, dijo que renunciaba”, indicó la conductora.

Y agregó sobre el trabajo de su ahora ex compañera: “A mí me pareció que hacía buenos aportes al programa, tenía un espacio bastante destacado. Pero, bueno, dijo que no, que lo iba a pensar”.