La importante reflexión de Florencia Regidor tras hablar de sus problemas alimenticios

Mostrando una foto de cómo lucia su cuerpo hace un tiempo, la joven escribió: "Siempre les cuento sobre mis problemas alimenticios y no saben lo difícil que es salir de eso! Pero se puede".

Acto seguido, mostró los crueles mensajes que recibió donde un seguidor le sugería comenzar una dieta y en otro mensaje le aseguró que se veía más linda con su cuerpo de antes.

"Estos comentarios nunca van a dejar de existir. Lo importante es saber que lo lindo está adentro y en lo saludable", se descargó luego de exponer a quienes la criticaron.

Nicolás Grosman habló de su relación con Florencia y aclaró la polémica con Lucía: "Se acabó la historia"

Nicolás Grosman obtuvo el tercer puesto en la última edición de Gran Hermano (Telefe) pero el premio más importante que se llevó de la casa fue la relación que formó Florencia Regidor en sus días de convivencia.

Es por eso, que en una entrevista exclusiva con Primicias Ya, el finalista habló su vínculo con ella fuera de la casa y también se refirió a la polémica con Lucía Maidana.

“Yo creo que está claro que hoy yo estoy con Flor. Lucía es amiga y se acabó la historia. Después, obviamente, hay comentarios y cosas que pone la gente que opina porque opina”, aseguró.

De todas formas, admitió que prefiere mantenerse lejos de los escándalos y manifestó: “Yo no me meto mucho en todo lo que es salir a aclarar cosas o someterme a responder a la gente que por ahí tira mala onda. Siempre trato de por ahí de mantener en privado algunas cosas”.

“Yo estoy con Flor, me junto a comer con Rosi, está todo bien, me junto a comer con Luchi y está todo bien. Quiero que se vea de esa forma, que esté todo claro, que se sepa, y punto. Que no sea un bardo algo que no es necesario”, agregó.

Además, confesó que actualmente la relación entre ambas es buena y explicó: “Está todo bien entre ellas, por ahí son malos entendidos que se ven de afuera pero hoy nos vemos, nos juntamos y somos todos amigos. Está todo bien".

Por último, se metió de lleno en su historia con Florencia y se animó a responder si se casarían en la vida real. “Lo lindo del afuera es que conoces a todos de otra forma y como son realmente. Ahora con las semanas estamos viendo qué onda y cómo nos acomodamos, es un proceso. Estamos disfrutándolo", concluyó.