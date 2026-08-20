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La Joaqui enfrentó la pregunta más incómoda sobre Luck Ra y reaccionó sin filtro

Durante la gala de Para Ti, La Joaqui fue consultada por su ruptura con Luck Ra y no esquivó el tema. La cantante respondió sin filtros si sigue llorando por su ex y dejó una contundente definición.

20 ago 2026, 09:36
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La historia de amor entre La Joaqui y Luck Ra parece haber quedado definitivamente atrás. Después de mostrarse muy afectada y hablar llorando a mares en distintos programas sobre la ruptura, ahora la cantante sorprendió al exhibir una actitud completamente diferente a la que había tenido en los últimos días.

La relación entre ambos duró dos años y, según había dejado trascender la propia artista en sus anteriores apariciones públicas, fue el cantante cordobés quien tomó la decisión de ponerle punto final al vínculo. Sin embargo, ahora La Joaqui dejó una señal contundente sobre cómo atraviesa esta nueva etapa y aseguró que el noviazgo ya forma parte de su pasado.

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El momento ocurrió durante la gala de Para Ti, donde la artista fue consultada por las cámaras de Desayuno Americano (América TV) y otros medios que se encontraban cubriendo el evento. En medio de la alfombra roja, los cronistas aprovecharon la presencia de la cantante para consultarle cómo se encontraba sentimentalmente después de su separación de Luck Ra.

La breve conversación fue registrada durante la noche y luego salió al aire esta mañana en el programa que conduce Pamela David en el canal del cubo. Allí quedó expuesta la inesperada respuesta de La Joaqui, quien no evitó las preguntas relacionadas con su ruptura, aunque dejó en claro que no pretende quedarse anclada en esa historia.

Todo comenzó cuando uno de los periodistas quiso saber cómo se encontraba luego de la separación. En lugar de esquivar la consulta o profundizar sobre lo ocurrido con su expareja, la cantante fue directa y respondió: “Chicos, es un capítulo cerrado, vamos para adelante”.

La frase llamó la atención por el tono de seguridad con el que La Joaqui se refirió al final de la relación. La artista, además, acompañó sus palabras con una sonrisa, dejando ver una postura muy distinta a la que había mostrado públicamente durante los primeros días posteriores a la ruptura.

Pero el intercambio no terminó allí. Uno de los cronistas decidió ir un poco más allá y le preguntó si todavía seguía llorando por la separación. “¿Ya no llorás más, Joaqui?”, quiso saber.

La respuesta de la cantante fue corta, pero suficiente para dejar en claro cuál es su postura actual frente al vínculo que mantuvo durante dos años con Luck Ra: “No, ya cada uno hizo su vida”.

De esta manera, La Joaqui dejó entrever que ambos decidieron seguir caminos separados y que, al menos públicamente, ella considera que esa etapa ya terminó. Sus declaraciones también marcaron un límite respecto de las preguntas sobre el cantante cordobés.

Antes de continuar con su recorrido por la alfombra de la gala, la artista incluso propuso cambiar el eje de la conversación y habló directamente con los cronistas: “Si quieren charlamos de otra cosa”. Con esa frase, La Joaqui cerró el breve intercambio y dejó claro que, por ahora, prefiere mirar hacia adelante y dejar su historia con Luck Ra en el pasado.

RS FOTOS.

Cuál fue la inesperada indirecta de Luck Ra a La Joaqui tras la separación que encendió las redes

Días atrás, Luck Ra volvió a quedar en el centro de la escena tras referirse, una vez más, a su separación de La Joaqui, aunque esta vez eligió hacerlo a través de una canción. A pocos días de que ambos confirmaran el final de su romance, el cantante cordobés publicó un video que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

La grabación, difundida por la cuenta de X de El Ejército de LAM, muestra al artista interpretando un fragmento de “Ojalá”. La elección de esa parte de la canción no pasó inadvertida por el particular momento que atraviesa.

“Y ojalá que te dé lo que pedías, lo que yo quise y no podía y que seas muy feliz”, entona Luck Ra frente a cámara. Aunque no mencionó directamente a La Joaqui, sus seguidores rápidamente vincularon la letra con la reciente ruptura.

La pareja había confirmado su separación a fines de julio, después de varias semanas de rumores, y explicó que se trató de una decisión relacionada con sus distintos proyectos de vida y etapas personales. Ahora, la canción volvió a despertar especulaciones.

     

 

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