La Joaqui enfrentó la pregunta más incómoda sobre Luck Ra y reaccionó sin filtro

Todo comenzó cuando uno de los periodistas quiso saber cómo se encontraba luego de la separación. En lugar de esquivar la consulta o profundizar sobre lo ocurrido con su expareja, la cantante fue directa y respondió: “Chicos, es un capítulo cerrado, vamos para adelante”.

La frase llamó la atención por el tono de seguridad con el que La Joaqui se refirió al final de la relación. La artista, además, acompañó sus palabras con una sonrisa, dejando ver una postura muy distinta a la que había mostrado públicamente durante los primeros días posteriores a la ruptura.

Pero el intercambio no terminó allí. Uno de los cronistas decidió ir un poco más allá y le preguntó si todavía seguía llorando por la separación. “¿Ya no llorás más, Joaqui?”, quiso saber.

La respuesta de la cantante fue corta, pero suficiente para dejar en claro cuál es su postura actual frente al vínculo que mantuvo durante dos años con Luck Ra: “No, ya cada uno hizo su vida”.

De esta manera, La Joaqui dejó entrever que ambos decidieron seguir caminos separados y que, al menos públicamente, ella considera que esa etapa ya terminó. Sus declaraciones también marcaron un límite respecto de las preguntas sobre el cantante cordobés.

Antes de continuar con su recorrido por la alfombra de la gala, la artista incluso propuso cambiar el eje de la conversación y habló directamente con los cronistas: “Si quieren charlamos de otra cosa”. Con esa frase, La Joaqui cerró el breve intercambio y dejó claro que, por ahora, prefiere mirar hacia adelante y dejar su historia con Luck Ra en el pasado.

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Cuál fue la inesperada indirecta de Luck Ra a La Joaqui tras la separación que encendió las redes

Días atrás, Luck Ra volvió a quedar en el centro de la escena tras referirse, una vez más, a su separación de La Joaqui, aunque esta vez eligió hacerlo a través de una canción. A pocos días de que ambos confirmaran el final de su romance, el cantante cordobés publicó un video que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

La grabación, difundida por la cuenta de X de El Ejército de LAM, muestra al artista interpretando un fragmento de “Ojalá”. La elección de esa parte de la canción no pasó inadvertida por el particular momento que atraviesa.

“Y ojalá que te dé lo que pedías, lo que yo quise y no podía y que seas muy feliz”, entona Luck Ra frente a cámara. Aunque no mencionó directamente a La Joaqui, sus seguidores rápidamente vincularon la letra con la reciente ruptura.

La pareja había confirmado su separación a fines de julio, después de varias semanas de rumores, y explicó que se trató de una decisión relacionada con sus distintos proyectos de vida y etapas personales. Ahora, la canción volvió a despertar especulaciones.