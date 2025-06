La letal crítica de Ángel De Brito a Luis Majul y Cristina Pérez: "Son unos mamarrachos"

Como Majul no aceptó la nota mientras se iba en bicicleta, De Brito lanzó con ironía: "¿La bicicleta le atrofió el cerebro, qué le pasa?" y aseguró que el conductor tiene un problema con los cronistas. "Ayer hicimos un compilado de distintos cronistas a los que esnobea. No me lo tomo personal lo de Majul con LAM porque yo personalmente tengo buena onda con él".

Para cerrar, dejó una opinión categórica: "Me parece medio estúpido lo que hace, o sea, lo van a buscar e ignora a los noteros. Son periodistas que están trabajando un día de lluvia en la calle, para hablar de un tema que te compete".

Ángel de Brito reveló el insólito pedido en dólares que le hizo una famosa por una entrevista

Fiel a su estilo directo, Ángel de Brito no hace distinciones a la hora de decir lo que piensa, ya sea sobre amigos, conocidos o figuras con las que no mantiene buena relación en el mundo del espectáculo. Día atrás volvió a demostrarlo al mandar al frente a una amiga y ex compañera de trabajo durante varios años.

Todo ocurrió en su programa de streaming Ángel Responde(Bondi Live), cuando una seguidora sugirió que entrevistaran a Pampita. Fue entonces cuando el periodista contó que ya lo había intentado el año pasado, pero que la nota no se concretó porque la modelo había pedido una importante suma en dólares.

“Nos quiere cobrar. Como vos sos más nueva no sabías, este detalle. El año pasado cuando arrancamos Bondi, ¿a quién llamás cuando es algo nuevo? A los amigos. La llamamos a Pampita, no la llamé yo directamente, también voy a decir la verdad”, confió de entrada.

“Le dijo a alguien de acá que tenía un cachet para ir a los streamings. También lo digo, a LAM vino siempre gratis, nunca me pidió ni pasar un chivo, nada. Y bueno, pidió 3.000 dólares, estábamos recién acá terminando el mural, poniendo las plantas, no teníamos todas las luces”, reveló con su clásica sinceridad.

Ante la consulta de Juli Argenta sobre si hoy estaría dispuesto a pagar ese monto para tener a Pampita en su programa, Ángel volvió a mostrarse transparente: “No, tampoco lo pondría. [con eso] me compro pasaje. Se lo dije en cámara, me parece un poco rari, porque yo fui a sus programas, cuando estaba con su fundación fuimos una noche a conducir su evento solidario, después de LAM me fui corriendo. Entonces, daba a que venga”.