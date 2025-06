Ángel de Brito confirmó cuándo termina el programa de Viviana Canosa y cuál será su reemplazo

"El 31 de julio termina Canosa en El Trece. Ya se lo avisaron a la conductor y al panel. Su reemplazo será Cuestión de peso", escribió De Brito desde su cuenta oficial en la red social X (ex Twitter) confirmando así la información de este portal.

Adrián Suar habló del rumor de romance con Rocío Robles y confirmó el final del programa de Viviana Canosa

Luego de que sugieran rumores de romance con la periodista deportiva Rocío Robles, Adrián Suar habló con Primicias Ya sobre su vínculo y afirmó: "La quiero mucho".

"El día que esté de novio lo voy a decir. No hay título, me encantaría tirarte un título, pero no hay título. Nos conocemos, la quiero mucho, es divina, gran persona, gran periodista deportiva, inteligente", aseguró el actor y director sobre los rumores de noviazgo con la ex de Nicolás Cabré.

Luego, en otra parte de la entrevista, se refirió al fin del programa de Viviana Canosa. "Yo ya hablé con Viviana. Va a haber muchos cambios en el canal, lógico de la pantalla", expresó el programador de El Trece.

"¿Hasta cuándo va a continuar en pantalla?", le consultaron. "Todavía no lo sabemos, pero yo ya hablé con ella, hablé esta tarde. Siempre en buenos términos, la mejor relación con ella", aseguró Suar.

Y agregó: "Me gustaría que continúen todo los programas. A veces en la pantallas, más allá de la formalidad que tengo, siempre hay cambios. Uno va haciendo modificaciones".