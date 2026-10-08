A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
FRONTAL

La mala experiencia de Diego Poggi con Robertito Funes Ugarte: "Llamó a..."

Diego Poggi contó una situación laboral que tuvo con el periodista que le dejó una pésima impresión.

8 oct 2026, 19:27
La mala experiencia de Diego Poggi con Robertito Funes Ugarte: Llamó a...
La mala experiencia de Diego Poggi con Robertito Funes Ugarte: "Llamó a..."
La mala experiencia de Diego Poggi con Robertito Funes Ugarte: Llamó a...
La mala experiencia de Diego Poggi con Robertito Funes Ugarte: "Llamó a..."

Diego Poggi sorprendió al revelar una experiencia con Robertito Funes Ugarte en el ámbito laboral, que lo marcó de manera negativa. El comentario llegó en medio de las versiones sobre una abrupta salida del cronista de Telefe tras nueve años en la empresa, y de que Sol Pérez conducirá la próxima temporada de La Noche de los Ex.

En su visita a Bondi Live, Poggi recordó el episodio, que ocurrió durante el Mundial en Miami: "Me pasó algo muy raro con Rober, porque yo estaba ahí en Miami para el Mundial y nos sentamos en Manolo un día, se me acerca y nos quedamos un rato largo. Y justo me dijeron los chicos de Vero si podía salir en vivo y lo hice".

Leé también

Escándalo entre Robertito Funes y Fernanda Iglesias: fuertes acusaciones y un pase de factura inesperado

Escándalo entre Robertito Funes y Fernanda Iglesias: fuertes acusaciones y un pase de factura inesperado

Lo que vino después fue lo que lo descolocó: "Después sé que Rober llamó diciendo '¿por qué lo pusiste a Poggi si yo estoy acá?'", contó, aunque aclaró con cautela: "No sé si es verdad pero me lo dijo un productor". Pese a ese antecedente, el conductor buscó una explicación: "Yo lo quiero a él. Aparte cuando estuve ahí fue un divino absoluto. Capaz que es como mi perro que necesito cariño todo el tiempo".

Todo mal entre Fernanda Iglesias y Robertito Funes Ugarte al aire

Robertito Funes Ugarte y Fernanda Iglesias protagonizaron un fuerte enfrentamiento en vivo durante Puro Show (El Trece), luego de que el programa analizara las negociaciones del conductor con Telefe y las versiones sobre su posible salida del canal tras casi nueve años.

Mientras la panelista brindaba información sobre la interna, Robertito se comunicó con Angie Balbiani para dar su versión, pero terminó apuntando directamente contra Iglesias y dejando al descubierto una mala relación entre ambos.

La tensión aumentó cuando Funes Ugarte recordó un supuesto episodio ocurrido durante una fiesta de periodistas, en el que aseguró que Iglesias le había dado un codazo.

La panelista lo contradijo y mencionó que tenían una foto juntos en Londres, lo que dio paso a un intercambio de reproches personales. El cruce sorprendió a los integrantes del ciclo y dejó en evidencia un conflicto que iba más allá de las versiones sobre el futuro laboral del conductor.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Robertito Funes Diego Poggi

Lo más visto