La mala experiencia de Diego Poggi con Robertito Funes Ugarte: "Llamó a..."

Todo mal entre Fernanda Iglesias y Robertito Funes Ugarte al aire

Robertito Funes Ugarte y Fernanda Iglesias protagonizaron un fuerte enfrentamiento en vivo durante Puro Show (El Trece), luego de que el programa analizara las negociaciones del conductor con Telefe y las versiones sobre su posible salida del canal tras casi nueve años.

Mientras la panelista brindaba información sobre la interna, Robertito se comunicó con Angie Balbiani para dar su versión, pero terminó apuntando directamente contra Iglesias y dejando al descubierto una mala relación entre ambos.

La tensión aumentó cuando Funes Ugarte recordó un supuesto episodio ocurrido durante una fiesta de periodistas, en el que aseguró que Iglesias le había dado un codazo.

La panelista lo contradijo y mencionó que tenían una foto juntos en Londres, lo que dio paso a un intercambio de reproches personales. El cruce sorprendió a los integrantes del ciclo y dejó en evidencia un conflicto que iba más allá de las versiones sobre el futuro laboral del conductor.