¿Robertito Funes disparó contra los programas de streaming?
Robertito Funes volvió a hablar después de la polémica con Joaquín, el empleado de un puesto de sandwiches al que había criticado con dureza, y embistió contra Olga, el espacio de streaming adonde llevaron al joven, y contra algunos colegas que lo cuestionaron por haberlo calificado como "un bobo importante".
Todo sucedió cuando una mujer se acercó a dialogar con el periodista y le comentó que habían invitado a Joaquín a Olga. Ante eso, Funes respondió con notable indignación: "Esos programas de streaming sacan de contexto lo que se les ocurre para hacer tonteras".
Además, Funes mencionó que uno de los conductores lo insultó al aire y aclaró que no le va a responder: "Eso te califica como sos. Lo consideraba un tipo educado, no han sido gentiles".
Respecto del episodio con Joaquín, Robertito dijo: "Muy feo lo que sucedió. El tema ya fue aclarado y está todo terminado. No me vengan a buscar porque no han sido gentiles conmigo". Y cerró enviándole un mensaje al muchacho: "Les mandamos un beso a Joaquín".