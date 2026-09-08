Robertito Funes Ugarte explotó con un descargo feroz en vivo: "Es una hija de p..."

"No sé quién te dio ese puesto, obviamente trabajas en la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué querés, que no sigan matando?", siguió el conductor, y para cerrar volvió a descalificar a la magistrada: "Sos vos la responsable, jueza ridícula, absurda. Era la única posibilidad que teníamos nosotros".

Qué decidió la jueza Marta Elba Pascual

La magistrada Marta Elba Pascual, de la Justicia bonaerense, suspendió por 60 días la aplicación de la ley nacional que baja la edad de punibilidad de 16 a 14 años. La resolución se fundamentó en que las comisarías de la Provincia de Buenos Aires no cuentan con la infraestructura necesaria para alojar y detener a los adolescentes que caigan bajo esa nueva normativa, lo que generó un fuerte debate a nivel nacional y desató la furiosa reacción de Robertito Funes Ugarte en su programa.