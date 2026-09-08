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Robertito Funes Ugarte explotó con un descargo feroz en vivo: "Es una hija de p..."

Robertito Funes estalló al aire en su programa en La Casa Stream y dejó a todos sus compañeros sin palabras con su reacción.

8 sept 2026, 18:36
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Robertito Funes Ugarte una vez más vuelve a estar en la mira tras un furioso descargo que hizo. Resulta que en las últimas horas, la justicia bonaerense, a través de la magistrada Marta Elba Pascual, suspendió por 60 días la aplicación de la ley nacional que baja la edad de punibilidad a 14 años.

La argumentación principal para dar esa suspensión fue que las comisarías de la Provincia de Buenos Aires no cuentan con lo necesario para detener a adolescentes. Al trascender la noticia, la cual generó un enorme debate en el país, Funes Ugarte no se guardó nada.

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En ese marco, durante la emisión de La Casa Stream, el conductor estaba visiblemente molesto y realizó un fuerte descargo apuntando directamente contra la magistrada: "Es una flor de hija de P... estúpida y ridícula", expresó, antes de preguntarse qué pretende la jueza frente a los delitos cometidos por menores.

Funes Ugarte continuó con su cuestionamiento y sostuvo que adolescentes de 14 años pueden ser conscientes de sus actos cuando utilizan armas: "¿Querés dejar impunes a chicos de 14 años que saben usar un arma y que saben destrozar una familia?", manifestó.

"No sé quién te dio ese puesto, obviamente trabajas en la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué querés, que no sigan matando?", siguió el conductor, y para cerrar volvió a descalificar a la magistrada: "Sos vos la responsable, jueza ridícula, absurda. Era la única posibilidad que teníamos nosotros".

Qué decidió la jueza Marta Elba Pascual

La magistrada Marta Elba Pascual, de la Justicia bonaerense, suspendió por 60 días la aplicación de la ley nacional que baja la edad de punibilidad de 16 a 14 años. La resolución se fundamentó en que las comisarías de la Provincia de Buenos Aires no cuentan con la infraestructura necesaria para alojar y detener a los adolescentes que caigan bajo esa nueva normativa, lo que generó un fuerte debate a nivel nacional y desató la furiosa reacción de Robertito Funes Ugarte en su programa.

     

 

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