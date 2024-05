La reacción de Dalma tras el mensaje de un ex futbolista inglés contra Diego Maradona

"Compraría el balón de oro de Maradona solo para destruirlo", expresó en el marco de la promoción de una gala en la cual se subastará el balón de oro que obtuvo Maradona en 1986.

Sus palabras causaron una gran repercusión en el mundo del futbol y llegaron a oídos de Dalma, que no se mostró indiferente ante la situación y siguiendo los pasos de su padre, decidió responder con una de sus históricas frases.

A través de sus historias de Instagram, la joven citó la noticia con el textual del ex futbolista y tomándose todo con humor escribió: “You have it inside”. En castellano, “la tenes adentro”.

Filoso descargo de Dalma Maradona ante las nuevas versiones de la muerte de Diego

Hace algunos días se dio a conocer en los medios, un informe médico realizado a partir del pedido formal de Leopoldo Luque, uno de los imputados por la muerte de Diego Maradona. En este documento se decía que el ídolo del fútbol había muerto por "paro cardiorrespiratorio secundario a un edema agudo de pulmón”.

La idea de la defensa del neurocirujano es clara: rebatir la acusación de negligencia presentada por Dalma y Gianinna Maradona en su contra. El tema se tocó en distintos medios y en algunos programas se abrió un poco más al debate.

Por tal motivo, Dalma hizo un descargo fuerte en sus redes: "Que alguien me expliqué por qué después de tanto tiempo, nacen hipótesis nuevas sin pruebas nuevas. Chicos, se nota mucho que pagaron para que sus monigotes de siempre empiecen a hablar boludeces".

Uno de los motivos que más enoja a Dalma es que se quiera ensuciar la memoria de su papá: "Vergüenza les tendría que dar de querer culparlo a él por el mal manejo que hicieron ustedes. No tengo ninguna duda de que él va a tener justicia y que todos ustedes van a caer. Por suerte hay miles de audios que dejan en evidencia la organización que tenían".

Si hay algo que Dalma siempre buscó es demostrar que las personas que estaban a cargo de cuidar a Diego no hicieron lo hicieron bien. "Paguenle a todos los monigotes de la tele para instalar versiones que ni ustedes se creen".

"Tienen miedo. Son berretas, asesinos y cagones", agregó por su parte Gianinna y por supuesto, su hermana la bancó. "Acá estamos nosotras para desmentir cada pavada comprada de los medios".

