El verdadero motivo por el que Dalma Maradona le puso fin a su amistad con Jey Mammon

“¿Cuándo apareció la denuncia no le preguntaste? ¿No hablaron?”, fue la lógica consulta de Ángel a la mamá de Roma y Azul, a lo que Dalma admitió sincera: “No, yo sentía que él no tenía ganas de hablar con nadie”.

dalma en Bondi.jpg

Al tiempo que detalló: “Yo tomé una postura, pero es lo que dice él ‘yo soy inocente‘, yo no voy a ir en contra de eso. Técnicamente tiene razón, pero hay algo de allí que no...”. “¿No te cierra?, completó Ángel a modo de pregunta, y ella respondió con un tajante “no”.

Asimismo, Ángel de Brito expuso su posición al respecto, revelando que, al igual que Dalma, su instinto ante el proceder de Jey, lo llevó a cortar todo tipo de vínculo.

“A mí me pasó lo mismo, no me importa lo que diga la justicia. Le pregunté qué había pasado, contame tu versión, como me encontré con una pared y una relación que fue hace 15 años que lo conozco y no la conocía, es raro”, concluyó el conductor.

Ángel de Brito en Bondi.jpg

Dalma Maradona tuvo un fuerte accidente y mostró las dolorosas heridas en su rostro

Hace unos días Dalma Maradona tuvo un accidente y preocupó a sus seguidores al mostrar en sus redes sociales cómo quedó su rostro luego de un fuerte golpe.

Aprovechando que los días de lluvia quedaron atrás, la hija del ídolo del futbol decidió salir a hacer un poco de actividad al aire libre y optó por subirse a los patines.

Dalma Maradona heridas patinando

Sin embargo, parece que las cosas se complicaron y la actriz sufrió un fuerte golpe que le dejó heridas y raspones en su cara. “Patinar sale mal”, escribió poniéndole humor a la situación.

De todas formas, llevó tranquilidad y junto a la imagen de las consecuencias aseguró que la caída no pasó a mayores. "Estoy bien", aclaró la mamá de Roma con un emoji de risa.