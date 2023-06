La sensible pregunta que hizo Magnolia sobre Blanca a Benjamín Vicuña que lo descolocó en vivo

La vida de la familia cambió por completo después de aquella tragedia. El actor y la modelo tienen tres hijos más: Bautista, Beltrán y Benicio, pero tras la pérdida se separaron y cada uno rehízo su vida.

Vicuña volvió a ser padre y contó que siempre le habla a sus hijos de su hermana Blanca, que hoy tendría 17 años. Fue así como de la nada Magnolia decidió hacerle una pregunta que lo estabilizó en vivo.

“Papa, ¿no que Blanca es igual o parecida a mi?”, le dice Magnolia casi al oído, pero al actor se le cambia por completo la cara. “Blanca es igual a ti”, le responde y mira la periodista elevando las cejas, dejando su lado más sensible al descubierto.

Benjamín Vicuña habló a corazón abierto sobre sus relaciones con Pampita y la China Suárez: "Luché..."

Benjamín Vicuña, en una entrevista con un medio audiovisual chileno, habló de su vida amorosa, la relación con sus ex y madres de sus hijos, Pampita y la China Suárez, y reveló si fueron un acierto o un fracaso.

"Sí, yo siento que luché por las dos relaciones, aposté, me la jugué, todo. Sí, tengo otras deudas, que tienen que ver con cosas de madurez, de actitudes, de errores, muchos errores. Sabemos que son parte de nuestras contradicciones, de nuestra naturaleza, cagarla, equivocarse. Algunas veces se aprende y otras, no. Pero en mi caso, soy bastante humilde, y ordenadito para eso y aprendo, y con lo que duele y quema, aprendo y no vuelvo a quemarme", reveló Vicuña ante la pregunta de Martín Cárcamo sobre si él había dado el máximo en sus relaciones y si había quedado alguna deuda.

En otra parte de la entrevista, el conductor de De tú a tú quiso saber: "¿Cómo mirás los proyectos hacia atrás, que no resulten los proyectos en pareja, y los dos grandes proyectos familiares que has armado? ¿Los sentís como un fracaso?".

"A ver, primero, es imposible hablar de fracaso cuando veo a mis hijos, ellos son la cara, el rostro del amor, de la pasión, del esfuerzo, de las ganas de construir, de aferrarse a la vida, de seguir adelante", afirmó el actor.

"Luego, si me atraviesan dudas, sensaciones de arrepentimiento, que las cosas podrían haber sido de otra manera, pero es un ejercicio melancólico que no sé si suma mucho, más que para un ejercicio de madurez que las cosas se pueden mejorar. No creo que sea bueno quedarse con esa sensación de fracaso, de lo que no fue o no pudo ser", dijo Vicuña en alusión a los rumores de infidelidad que atravesó con Pampita y la China. "Conocí, el amor, vi nacer a seis hijos, vi partir a mi hija. Creo que viví una vida con mucha intensidad", concluyó.