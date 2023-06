Benjamín Vicuña habló a corazón abierto sobre sus relaciones con Pampita y la China Suárez: "Luché..."

Embed

En otra parte de la entrevista, el conductor de De tú a tú quiso saber: "¿Cómo mirás los proyectos hacia atrás, que no resulten los proyectos en pareja, y los dos grandes proyectos familiares que has armado? ¿Los sentís como un fracaso?"

"A ver, primero, es imposible hablar de fracaso cuando veo a mis hijos, ellos son la cara, el rostro del amor, de la pasión, del esfuerzo, de las ganas de construir, de aferrarse a la vida, de seguir adelante", afirmó el actor.

"Luego, si me atraviesan dudas, sensaciones de arrepentimiento, que las cosas podrían haber sido de otra manera, pero es un ejercicio melancólico que no sé si suma mucho, más que para un ejercicio de madurez que las cosas se pueden mejorar. No creo que sea bueno quedarse con esa sensación de fracaso, de lo que no fue o no pudo ser", dijo Vicuña en alusión a los rumores de infidelidad que atravesó con Pampita y la China. "Conocí, el amor, vi nacer a seis hijos, vi partir a mi hija. Creo que viví una vida con mucha intensidad", concluyó.

Benjamín Vicuña e hijos.jpg

China Suárez habló sobre el supuesto conflicto con Benjamín Vicuña: su firme descargo

En los últimos días, la China Suárez sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir a través de sus stories una tierna foto familiar que muestra a su ex, Benjamín Vicuña, muy sonriente con sus hijos en común, Amancio y Magnolia.

Paula Varela contó en Socios del espectáculo (El Trece) que Benjamín habría llamado a China pidiéndole que eliminara la imagen.

Además, señaló que no habría sido la primera vez que ella le dedica un gesto buena onda en redes y que él reacciona molesto, pidiéndole que de un paso atrás.

Lo cierto es que ahora, la China reaccionó a esta versión en un vivo de Instagram. "No es verdad que Benja me pidió que sacara la foto que publiqué. Además, si lo hubiese pedido, probablemente la hubiese sacado", sentenció y, rápidamente, cambió de tema.