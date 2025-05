Aseguran que Diego Brancatelli le dio la peor noticia a su mujer sobre el affaire con Luciana Elbusto

"Aunque Cecilia Insigna hizo un posteo en el que sale a bancar a su marido y dice que está todo bien, me cuentan que puertas adentro, él habría blanqueado que tuvo algo con Luciana. Me dicen también que desde ese momento, ella le escribiría mensajes insistentemente a Luciana y que ella no querría contestar", aseguró la panelista y remarcó que "zorra" habría sido el calificativo más leve que habría usado la periodista de TN.

Asimismo, Balbiani agregó que si bien es cierto que Brancatelli y Elbusto se conocen hacen una década, la relación más íntima habría empezado concretamente cinco años atrás.

Embed

Filtraron los escandalosos chats sexuales de Diego Brancatelli con su amante Luciana Elbusto

Fue este lunes cuando la conductora de Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre, mostró los escandalosos chats sexuales del periodista Diego Brancatelli con su amante, Luciana Elbusto.

"Hoy a la tarde un usuario de Twitter publicó que el community manager de una periodista que se llama Luciana Elbusto le pasó unas capturas de chats, como que la mina le dio sus claves y se olvidó de borrar determinados chats", comenzó diciendo Yanina.

"Y subió unos chats bastante hot con Brancatelli que vamos a leer. Este chico, que es Diego Álzaga Unzué, puso: 'Señores, estos son los DM que Brancatelli le manda a su amante y querí evitar que se difundan. Ahí tienen al 'faro moral que da clases de familia'. Vean'", leyó la comunicadora. "Ellos, obviamente, ya salieron a decir que son fake, que están hackeados. Son chats de Instagram", siguió Latorre.

Luego, la rubia leyó el contenido de los chats: "Ella es muy sexual, parece. 'Si Jesús murió en la cruz clavado, podés clavarme también aun en Semana Santa'". "'¿De Cristo?', le pone él. 'Sí, te clavo cuando podamos. Igual, posta, se me eriza la piel de recordar cómo te la comí, cómo te sentaste arriba, cómo entré, como acabé adentro tuyo, los pechos pegados, transpirados, esa boca que necesito cinco besos'", continuó leyendo el chat Yanina.

Embed

Y agregó: "'Me quedé pensando en lo rica que estabas, con qué ganas te la comí, me podría quedar una hora, literal, una hora por cronómetro".

Más adelante, la presentadora dio detalles del vínculo entre los periodistas. "Todos hablan y parece que esta chica, que es la amante de él hace más de diez años, habla mucho en sus lugares de trabajo, y todos sus compañeros saben todo. Ella se hizo una casa en Luján, él iba, hablaba con los obreros de la casa, la acompañaba, los vieron mucho por Luján. Pero ellos decían que laburaban juntos, que eran amigos", relató.

"Son los dos fanáticos de Boca, van mucho a la cancha con los hijos, se escriben en los posteos. La pasan bien juntos, pero siempre fue una amistad rara, que el domingo vaya a la cancha con ella y no con la mujer y los hijos, es extraño... pero bueno, cada familia es un mundo", sumó.