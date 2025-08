Wanda viajó a Rosario junto a sus hijas para asistir al cumpleaños número 15 de una sobrina de Icardi. En Sálvese quien pueda (América TV), Pepe Ochoa reveló: "Hablé con la madre de la cumpleañera y me dijo 'no quiero que se especule porque es la fiesta de mi hija'. El regalo fue plata que le depositó. La invitación llegó del lado de los Icardi”. Y agregó: "Lo que me cuenta la madre es que su hija le dijo que quería que estén sus primas'".