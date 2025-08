La tremenda confesión de Marcela Tauro en Infama: "Me están amenazando y..."

Embed

Qué dijo Marcela Tauro sobre el violento episodio con Mario Pergolini

La semana pasada, en una entrevista con el ciclo Sálvese Quien Pueda (América TV), Marcela Tauro amplió sobre aquel momento de tensión con Mario Pergolini de hace unos 25 años en el pasillo de un canal, historia que contó el conductor públicamente en una entrevista y reavivó aquella polémica.

"Él se enojó, vino y me agarró del cuello, ni me acuerdo por qué fue su enojo. No me acuerdo lo que hice ayer me voy a acordar lo que hice hace treinta años. Puede ser que haya dicho una locura", reconoció la periodista sobre lo que dijo al aire y que causó la ira del conductor.

Y señaló al respecto: "Después otros colegas me dijeron que era un rumor de la época que nada que ver. Me escribió la cuñada de Pergolini y me dice si podía aclarar que no había pasado nada, muy amable".

En ese sentido, Marcela Tauro contó que tiempo después se cruzó con el conductor tras aquel episodio y no pasó nada, dejando de lado aquella diferencia: "Nos hemos encontrado y me acuerdo de una situación de habernos visto en el aeropuerto de Ezeiza con nuestros hijos y nos saludamos lo más bien y hablamos".