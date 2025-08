¿Quién es el nuevo candidato de Pampita? Marcela Tauro sorprendió con la revelación

Embed

Salieron a la luz detalles inéditos del engaño de Benjamín Vicuña a Pampita con la China Suárez en el motorhome

Ángel de Brito volvió a traer al presente, durante su transmisión en Ángel Responde (Bondi Live), el recordado episodio de la traición amorosa de Benjamín Vicuña a Pampita con la China Suárez en el motorhome en 2015. El periodista detalló cómo se desarrollaron los hechos y de qué manera la modelo descubrió la situación.

“Lo peor fue la separación con Vicuña, porque Pampita lo sufrió muchísimo, se le fue su proyecto de familia por una infidelidad, en realidad por muchas. Otras se las habían contado, había visto mensajes, pero esta la vio con sus propios ojos”, explicó Ángel, anticipando lo que vendría a continuación.

Al ser interrogado sobre si la historia le había llegado directamente por boca de Pampita, el presentador reveló: “Nunca publiqué los mensajes, eso fue un fin de semana de terror para ella. Se filtró la información y le pregunto a Pampita, que me empieza a contar todo lo que vio en el motorhome. Me hizo todo el relato. Me dijo ‘Te cuento, pero no muestres los mensajes’”.

Al compartir cómo fue el instante en que la ex de Martín Pepa descubrió la verdad, Ángel relató que todo se desencadenó mientras ella estaba cenando en Gardiner, muy cerca del set donde Vicuña y la China comenzaron su romance. “Va a un motorhome y no lo emboca, después se va al otro y ahí los encuentra in fraganti. Lo que vio ahí, la hizo enloquecer”, concluyó, narrando esa escena íntimamente a sus colegas.