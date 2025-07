Marcela Tauro relató la impactante experiencia paranormal que vivió con Guido Kaczka: "Hay espíritus..."

Luego, recordó otro reciente hecho: "En Intrusos, en el estudio de al lado, nosotros tuvimos un compañero que murió hace unos meses, el productor Pablito Reynoso... Yo chicos lo veo. Él murió hace unos meses y te juro que lo veo muchísimo y está presente por eso le mandé a hacer una misa para que eleve su alma. Pablito era como mi hermano".

Y recordó cuando una trabajadora del canal que no la conocía se le acercó al camarín y le dijo que busque un anillo que le había dejado su madre Carmen Álvarez antes de morir en agosto de 2023 a los 86 años.

"Tardó en contármelo porque le daba como cosa, no me conocía. A mí se me aparece una señora rubia rojiza, me dice. Me dijo que vaya a buscar un anillo y que me lo ponga que me iba a dar fuerza. ¿Quién sabía? Y mi mamá me había a mí y a mi hermana dejado una alianza en el cajón. Te lo juro. Mi mamá se me presenta mucho y mi papá ni te cuento. No sé por qué me pasan estas cosas, evidentemente tengo una misión en la vida. A mí esas cosas me pasan mucho", recordó.

Embed

La reveladora charla de Marcela Tauro con Guido Kaczka sobre los espíritus

Sobre ese particular episodio con el conductor Guido Kaczcka en la radio sobre los espíritus, Marcela Tauro comentó: “A mí me pasan esas cosas. En la radio trabajo con Santiago del Moro y con Guido Kaczka. Una vez, hace unos años, Guido me cuenta que él no cree en nada de médiums y todos estos temas, pero que alguien lo lleva a una médium importante, conocida, es una que está en Luján”.

“Él no se animaba a decirme, pero después de un tiempo me lo cuenta: ‘Yo no creía en nada, pero esta señora me dijo que acá en el estudio de la radio viene mi papá, Benja, con el de una compañera mía’. Ahí ella le dio el nombre de mi papá, pero él no lo conocía. Pensó que era el de la Gunda (Claudia Fontán)”, siguió su relato Marcela Tauro.

Y cerró: “Me sorprendió cuando dijo el nombre de mi papá. ‘Bueno, tu papá y mi papá vienen acá y al mío no le gusta la mesa del estudio de la radio’. La habían cambiado y era fea, incómoda. ‘Mi papá me dijo que era mejor la mesa que teníamos antes. Es algo de creer o reventar chicos, tardó en contarmelo porque le daba cosa”.