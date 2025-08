El incómodo momento en La Voz Argentina: una participante habló de su rival sin notar que estaba detrás

Al notar la presencia de Agustina, Nathalie reaccionó rápidamente y la abrazó, en lo que pareció un intento de suavizar la situación. Sin embargo, el gesto no logró disipar del todo la incomodidad del momento, que quedó registrado por las cámaras y generó revuelo entre los seguidores del programa en las redes sociales.

El impactante video de un participante de La Voz Argentina tras ser rechazado en su audición

Bruno Cirigliano fue uno de los concursantes que se animó a pisar el escenario de La Voz Argentina 2025 con la ilusión de captar la atención de los coaches. En su audición a ciegas, interpretó una versión de Tu misterioso alguien, el clásico de Miranda!, pero no logró convencer al jurado.

Nacido en Merlo, partido de la provincia de Buenos Aires, Bruno tuvo que lidiar con una complicación que impactó directamente en su actuación. Tal como reveló su madre, quien lo acompañaba detrás del escenario junto a Nico Occhiato, el joven estaba engripado.

Este cuadro gripal habría sido la causa de algunas imperfecciones vocales durante su interpretación, lo que terminó siendo decisivo para que ninguno de los coaches presionara el botón.

Aunque la experiencia no fue la esperada, Bruno decidió no bajar los brazos. Poco tiempo después de su participación en el programa, publicó un video en TikTok donde volvió a cantar con más confianza y mejor técnica. En esa grabación dejó en claro que el talento está intacto, aunque en la audición no haya brillado como quería. El clip se viralizó rápidamente y recibió una ola de comentarios positivos.

Los seguidores del reality no tardaron en manifestarse en redes, pidiendo que Bruno tenga una nueva chance. Algunos incluso comenzaron a especular con su posible regreso en el repechaje, una instancia que suele aparecer en la mitad del certamen y que permite a ciertos participantes volver a competir. Por ahora, resta esperar. Pero algo es evidente: Bruno tiene mucho potencial por mostrar.