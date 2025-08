Daniela Celis hizo un sincero meaculpa tras la dura decisión que tomó sobre Thiago Medina: "Está todo..."

Lo cierto es que ante el revuelo que generó ese accionar, Daniela Celis hizo un meaculpa y compartió desde sus historias un breve video donde contó que hasta su amiga y madrina de sus niñas Julieta Poggio la llamó para "retarla" por su accionar.

"No pasa nada, está todo bien, esta todo normal en la familia", dijo la influencer. Y agregó: "Inhalamos y exhalamos. No pasa nada, no hay tal crisis. Siempre que hubo una tormenta, salió el sol. Está todo perfecto, no pasa nada. Julieta (Poggio) me llamó recién y me cagó a pedos".

Embed

La firme respuesta de Thiago Medina a Daniela Celis: "No todo lo que brilla es oro"

Ante la polémica que instaló Daniela Celis, Thiago Medina compartió un extenso descargo desde su cuenta en Instagram donde bancó cómo se comportó tras separarse de la morocha y cómo es como papá.

“Yo sé la clase de persona que soy y sé también que estuve desde el primer momento junto a mis hijas. La verdad que me daría vergüenza andar difamando cosas que ni siquiera tienen sentido, pero bueno, hay que facturar, ¿no?”, inició su descargo el joven de La Matanza insinuando que Celis busca un beneficio personal con sus declaraciones picantes.

Lejos de bajar el tono, reafirmó el profundo amor que siente por sus hijas Laia y Aimé, y bancó cómo se comporta como padre: “Yo lo único que pido es que respeten mi decisión y no anden hablando mier.. de los demás para ganar un poco de vistas. La gente que me conoce sabe que yo daría mi vida por mis hijas y no hace falta dar tantas explicaciones porque no quiero andar metiendo a mis hijas en un problema de adultos, y eso es lo que la gente no entiende”.

Con apenas 22 años, Thiago Medina resaltó su madurez en contraste con otros, sin mencionar directamente a Daniela: “Soy un pibe de 22 años y tengo mucha más madurez que mucha gente, para no andar dando nombres”.

Además, advirtió: “Espero que los padres y madres me entiendan, porque las cosas no son como las cuentan. Si quieren contar, que cuenten bien”.

Y cerró su mensaje con una crítica hacia la imagen que se tiene de su ex pareja: “Desde ya les aviso que no todo lo que brilla es oro y la gente piensa que todo es color de rosa, pero no. Uno se cansa de que lo basureen tanto, hay límites y ya me cansé”.