Santi Maratea, íntimo en la previa al debut de Trato Hecho: "Me toca en un momento de la vida interesante"

Además, mencionó que el ciclo tiene mucho que ver con las colectas que realizó y que llegaron a muchas personas, y eso le llamó la atención: "En principio, estoy encontrando qué puntos en común tiene el programa y mi persona, para después amplificarlo. Hay mucho que hablar con la gente, de manejar plata, apoyar a quienes sean los participantes, que se la lleven y ganen. Yo, como conductor, no sé dónde están los 20 millones".

Hablando del clásico formato del programa, reveló que ahora tendrá nuevas formas de jugar, donde los competidores serán los protagonistas y que conmoverán con las historias personales que hay detrás. "Las 24 valijas son sostenidas por 24 potenciales participantes. Cada día, uno de ellos va bajando por el gran premio. Para mí, lo más importante es entender por qué la historia del participante es importante para él. Como hice siempre con las colectas, siempre voy a estar del lado de compartir el sueño que la persona trae, sin hacer ningún juicio", explicó.

"Los voy a acompañar, como los familiares. Yo puedo hablar con la banca a ver si hay alguna chance de ablandarlos. Son tres componentes: intuición, suerte y saber cómo parar, un concepto interesante y más difícil que responder preguntas de cultura general. El saber identificar la ambición y frenarla, de saber a dónde ir y también cuándo frenar", mencionó sobre su rol como conductor y moderador. Y agregó: "Yo puedo ayudar a la persona a decirle ‘frená’, ‘pensalo bien’... También están sus familiares y amigos, que lo van a aconsejar".

El influencer se ganó el cariño del público a través de distintas colectas solidarias que impulsó en redes sociales. Entre ellas, se destaca la recaudación de más de 148 millones de pesos para ayudar durante los incendios en Córdoba, en septiembre de 2024; el apoyo económico al club de sus amores, Independiente, para saldar deudas; y los 10 millones reunidos en 2021 para que los deportistas argentinos pudieran viajar a Ecuador a competir en el Sudamericano de Atletismo, entre muchas otras causas. Pero los comienzos no fueron allí, sino antes, y así lo describe él.

"Cuando empecé en YouTube, y antes también, lo que hacía era ir a los canales de televisión y esperar a que alguien salga y me dé bola. Estaba en un delirio místico de pensar que si un productor me veía, me iba a contratar. Así fue también como firmé un contrato sin leerlo. Me quedaba horas y horas. Llevaba un currículum sin que diga nada, decía que tenía 2 mil seguidores en X. Donde más tiempo estuve fue en América, porque sabía a la hora que entraban y salían los conductores. Estaba muy convencido de que iba a trabajar ahí", recordó Santi sus inicios con sinceridad.

"La vida da muchas vueltas. Me habían ofrecido muchas veces estar en televisión y siempre dije que no. Ahora, decir que sí, es algo que me gusta, y justo en el canal, me parece loco. El momento de la vida en que me toca y me agarra me parece interesante", recordó con nostalgia y destacó que el proyecto llega en el prime tras lo cautivado en plataformas digitales.

Con el grupo familiar como gran sostén, agradeció el apoyo brindado: "Mi familia está muy contenta, con muchas ganas de verlo y ver cómo me desenvuelvo. Me encantaría que vengan, pero no se puede porque son familiares. Les tocará participar desde casa".

Los detalles del debut de Santi Maratea con Trato Hecho por América TV

El clásico programa vuelve a la televisión argentina, esta vez de la mano de Mandarina Contenidos y con Santiago Maratea debutando como conductor televisivo. A partir del lunes 11 de agosto, Trato Hecho (América TV) se emitirá de lunes a viernes a las 22 horas con una escenografía totalmente renovada.

Este ciclo innovador combinará el tradicional formato de juego con una dinámica tipo reality y la interacción en tiempo real a través de las redes sociales, marcando un hito a nivel mundial al ser conducido por un influencer.

El programa contará con 24 participantes, cada uno sosteniendo un maletín con un monto oculto que puede llegar hasta los 20 millones de pesos. Cada día, se sorteará quién baja a jugar, mientras los demás esperan su turno para continuar la competencia.

Esta versión del ciclo presenta una novedad que la diferencia de otras ediciones: cada participante podrá usar solo una vez durante el juego la opción de “contraoferta”, que la banca puede aceptar o rechazar.

Si la banca no acepta la contraoferta, el jugador deberá seguir participando al menos una ronda más, sin poder retirarse con la oferta inicial. El participante juega con un maletín que puede cambiar si lo desea, pero que lo acompañará durante toda la noche. El contenido del maletín es desconocido para todos, excepto para la escribana encargada.

En cada ronda, la banca intentará comprar el maletín del jugador. En la primera ronda, el participante abrirá seis maletines al azar; los valores revelados no estarán dentro de su maletín. Después de abrir estos maletines, y según los montos eliminados, la banca hará una oferta para que el jugador se retire. El participante puede aceptar el dinero o arriesgarse confiando en que su maletín tiene un monto mayor.

Este programa se destacará por ser el que entrega la mayor cantidad de dinero en efectivo en la televisión argentina. A diferencia de otros concursos, aquí no hay preguntas ni respuestas: todo depende del azar.