Las duras consecuencias laborales que podría tener Benjamín Vicuña tras el letal descargo de la China Suárez

En tanto, unas horas antes Vicuña había hablado con los medios sobre su decisión de revocar el citado permiso a la madre de sus hijos. Allí el actor explicó que decidió vivir en Argentina por sus hijos, así como también que ellos están escolarizados en Buenos Aires, y así pretende que sigan con su habitual rutina.

Por su parte, Nicolás Cabré -padre de la hija mayor de Eugenia Suárez Ribeiro- habría tomado idéntica decisión luego de una charla que habría mantenido con el chileno, por lo que Rufina tampoco pudo viajar a Turquía. Así las cosas, ahora será Agustín Rodríguez, el abogado de la ex Casi Ángeles, quien deba resolver este problema para que los tres menores puedan viajar a Estambul para encontrarse con su madre durante las inminentes vacaciones de invierno.

china suarez, benjamin vicuña

La furiosa respuesta de Benjamín Vicuña tras las letales acusaciones de la China Suárez

Luego de un escandaloso lunes en el que la actriz Eugenia China Suárez hizo fuertísimas acusaciones contra su ex, Benjamín Vicuña, tildándolo de mal padre, adicto e infiel, entre otras cosas, mientras ultimaba detalles para volar a Turquía junto a Mauro Icardi y sin sus hijos por expresa decisión del actor chileno, justamente Benjamín Vicuña rompió el silencio en LAM (América TV).

Fue a través de un mensaje que le hizo llegar al conductor Ángel de Brito, donde el actor chileno expuso su postura de manera tajante y fue más que claro. "No voy a contestar a tanto odio. La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante", expresó tajante.

"Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos", agregó en las líneas que le escribió vía Whats App al periodista y conductor de LAM quien compartió con la audiencia la postura de Vicuña mientras la China hacía los trámites migratorios con Mauro Icardi para abordar el vuelo que los llevaría a Estambul, donde se instalarán dado que el futbolista tiene contrato con el club turco hasta mediados de 2026-

Asimismo, Ángel De Brito también confió que le preguntó a Benjamín Vicuña si tenía planeado iniciar acciones legales luego de semejantes acusaciones, pero el actor evitó responder esa parte del mensaje.