Dalma Maradona expuso el verdadero motivo por el cual no muestra a sus hijas

“Me critican porque no muestro a mis hijas. Obviamente hay mucha gente que dice que las quiere ver desde el cariño, pero otros se quejan preguntándome quién me creo que soy por no mostrarlas”, expresó durante la charla.

También explicó que su esposo no pertenece al mundo del espectáculo y que, desde un principio, la pareja coincidió en mantener a sus hijas lejos de la exposición. En ese sentido, comparó su historia con la de las nenas: “Yo ya estaba expuesta desde la panza de mi mamá, no supieron hacerlo de otra manera porque iban con nosotras a todos lados”.

Luego, detalló el motivo más profundo detrás de su decisión: “No tengo ganas de que critiquen a mis hijas. Mi marido y yo queremos que salgan a la calle tranquilas, que si se quieren tomar un colectivo nadie las esté mirando”.

Por último, Dalma reconoció que esa necesidad de control también se manifiesta en otros aspectos de su vida, y cerró con una confesión: “Soy muy protectora y no delego nada. Me cuesta un montón, es un tema de terapia”.

De esta manera, la actriz dejó en claro que no desea que sus hijas vivan la exposición que le tocó atravesar a ella. Junto a su marido, mantiene firme la decisión de preservar su intimidad para que Roma y Azul puedan crecer en libertad y sin presiones.

Dalma Maradona destrozó a Rocío Oliva por una actitud con Claudia Villafañe en el velorio de Diego

Tras la anulación del juicio por la muerte de Diego Maradona, Rocío Oliva reapareció en los medios. En diálogo con Farándula Show, expresó su decepción ante el fallo judicial, se refirió a su vínculo con Gianinna y Dalma Maradona, y volvió a cuestionar que no le hayan permitido despedirse del Diez.

En cuanto a su relación con las hijas de su expareja, Oliva fue tajante y reiteró el malestar por haber sido excluida del velorio del ídolo. "No tengo relación. No me senté a hablar porque ya había pasado el momento en el que quería estar. En cada declaración de ellas no hay arrepentimiento. Al contrario, si tuvieran que tomar la misma decisión, lo harían otra vez", disparó.

Frente a estas declaraciones, Dalma Maradona no tardó en salir al cruce durante su visita a LAM (América TV). "Al principio dije: ‘Qué loco estar de acuerdo en algo, qué bueno que quiera justicia como cualquier argentino’. Pero después la caga diciendo lo que realmente piensa", lanzó de entrada.

“Cuando dice ‘no me las crucé más, pero sí a las hermanas’, dije: listo, dos más dos es cuatro”, agregó, sugiriendo que Rocío mantiene lazos con Matías Morla, el exabogado de su padre.

Respecto al reclamo por su ausencia en el velorio, Dalma fue contundente: "Debería dejar de hablar del velorio como si fuera la puerta de un boliche. Ese día no eras tema, ni vos ni nadie. Ya está, respetá eso". Y sumó: "Dice que no mostramos arrepentimiento... Y la verdad, ese día no estabas en mi radar. No sos importante. No la vi nunca más ni me interesa verla".

Finalmente, al ser consultada sobre el trato que mantenían con Rocío durante su relación con Diego, Dalma volvió a apuntar con dureza: "Tenía trato porque, a diferencia de Verónica (Ojeda), que nunca nos la presentó y la conocimos en una internación, a Rocío sí la presentó enseguida. Después se tomó atribuciones que nunca vi en mi vida. Hizo cosas feas con nosotras, con Benjamín".