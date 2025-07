Los gritos que descolocaron a la China Suárez en el aeropuerto antes de partir con Icardi: el video

Embed

Lo cierto es que desde las redes sociales no tardaron en viralizarse varios videos en los que se puede ver a la China e Icardi caminando por el hall del Aerpuerto con sus valijas de mano en mano, mientras les gritaban "aguante Wanda". Ante esta situación, la actriz optó por ignorar por completo el hate y seguir caminando mientras charlaba con su novio como si nada hubiera pasado, si bien pudo notarse un abrupto cambio en su rostro denotando incomodidad.

Pero claro que no todo fue mala onda para la parejita, porque por supuesto también hubo fanáticos de la China e Icardi, quienes le hicieron saber abiertamente su apoyo incondicional mientras que la actriz no dudó en agradecerles con una enorme sonrisa.

De esta manera, Eugenia China Suárez ya está en Turquía junto al que aseguran es su futuro marido, donde además de acompañarlo tendrá algunas reuniones de trabajo; mientras espera regresar dentro de 15 días para lograr llevarse a sus hijos, aunque sólo sea durante las vacaciones escolares de invierno de Argentina. ¿Podrá?

China Suárez y Mauro Icardi en Aeropuerto

RS FOTOS.

La picante canción que usó la China Suárez para fulminar a Vicuña: “Sabés que…”

A horas de emprender un nuevo viaje rumbo a Turquía con Mauro Icardi, la China Suárez protagonizó un nuevo escándalo mediático con Benjamín Vicuña, luego de que el actor chileno decidiera revocar el permiso de viaje que le permitía a la actriz salir del país junto a Magnolia y Amancio, los hijos que tienen en común.

La reacción de la China no tardó en llegar: desde su cuenta de Instagram, publicó un durísimo descargo contra su ex, donde no sólo cuestionó la reciente medida legal, sino que también recordó episodios íntimos y dolorosos de su convivencia con Vicuña.

“El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré COVID con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira’”, lanzó sin filtros.

Embed

Pero el mensaje no terminó ahí. En una historia, Suárez acompañó el descargo con una canción propia, Ay, ay, ay, que lanzó en 2023 y cuya letra parece escrita a medida para este tipo de situaciones.

“No soporto que contés una versión que sabés que no es así. Si yo hablara, vos te irías del país...”, dice una de las frases más filosas del tema, que usó como banda sonora de su enojo.

Cabe recordar que la pareja se separó en 2021 tras cinco años de relación. En aquel momento, ambos compartieron un comunicado conjunto en redes donde hablaban de respeto y unidad por sus hijos. Sin embargo, el presente dista mucho de aquella promesa: la tensión es evidente y el conflicto escaló al punto de una batalla legal.

La disputa por el permiso de viaje dejó al descubierto la ruptura total del vínculo entre ambos, en un momento en el que la China planea instalarse por temporadas en Turquía junto a su actual pareja.