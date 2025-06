Las impactantes fotos de Felipe Pettinato al desnudo que causó preocupación por su extrema delgadez

felipe pettinato fotos desnudo delgadez.jpg

En febrero de 2025 la Cámara de Apelaciones confirmó la condena a Felipe Pettinato en la causa en la cual había sido acusado de abusar de una menor por el delito de abuso sexual simple, por un hecho que ocurrió en marzo de 2018.

El Juzgado Correccional Número 1 de San Isidro confirmó la pena de nueve meses de prisión en suspenso, por lo que no fue a una cárcel de de manera efectiva. En tanto, el fiscal del caso había solicitado dos años de prisión raíz de la denuncia de la víctima.

"Tiene que empezar a cumplir ciertas pautas de conducta, por ejemplo, realizar este tratamiento contra las drogas. Si no lo hace, puede ir a la cárcel", remarcó el periodista Martín Candalaft en el programa DDM (América Tv) que conduce Mariana Fabbiani.

Desde ese entonces, debe cumplir con ciertas normas de conducta como mantener su lugar de residencia, continuar con un tratamiento psicológico por al menos dos años y presentar informes sobre su evolución.

Según la denuncia, los hechos ocurrieron en marzo de 2018, cuando Felipe Pettinato se encontraba durmiendo en la casa de su entonces pareja, Sofía Colosante. Durante la madrugada, habría abusado sexualmente de la hermanastra de esta, tocándola sobre la ropa.

Mirá las fotos de Felipe Pettinato que despertaron polémica por su extrema delgadez.

felipe pettinato fotos desnudo delgadez 4.jpg

felipe pettinato fotos desnudo delgadez 3.jpg

felipe pettinato fotos desnudo delgadez 2.jpg

Felipe Pettinato y la polémica charla con su hija Juana: el video

Desde su cuenta en Instagram, Felipe Pettinato compartió un paticular video de una videollamada que hizo con su hija Juana Michela, fruto de su relación con Sofía Colasante.

El diálogo entre padre e hija generó polémica por la forma en la que se escucha a la pequeña visiblemente molesta porque él insistía con verla y ella no quería.

"¿Estás enojada?", le preguntó Felipe Pettinato a la niña. Y ella le contestó: "Sí porque todo el día me estas llamando. Ya estoy cansada que me llames todo el día".

"Me gusta hablar con vos", le marcó el joven y la pequeña respondió contundente: "A mí no". "Mañana nos vamos a ver...", insistía el conductor con querer dialogar con su hija.

A lo que la niña le aclaró: "No me vas a buscar mañana porque ya estoy harta de vos, no me da gracia".

"No me gusta hablar y además no me vas a buscar mañana, otro día, mañana no. Me llamas, no me buscas, chau", finalizó la comunicación la niña de 6 años.