Felipe Pettinato compartió el video de la polémica charla con su hija Juana: "Estoy harta de vos"

Lo cierto es que en las últimas horas, desde su cuenta en Instagram, Felipe Pettinato compartió el video de una videollamada que hizo con su hija Juana Michela, fruto de su relación con Sofía Colasante.

El diálogo entre padre e hija generó polémica por la forma en la que se escucha a la pequeña visiblemente molesta porque él insistía con verla y ella no quería.

"¿Estás enojada?", le preguntó Felipe a la niña. "Sí porque todo el día me estas llamando. Ya estoy cansada que me llames todo el día", le contestó su hija.

"Me gusta hablar con vos", le marcó él y la pequeña respondió: "A mí no". "Mañana nos vamos a ver...", insistía el conductor. A lo que la niña le aclaró: "No me vas a buscar mañana porque ya estoy harta de vos, no me da gracia".

"No me gusta hablar y además no me vas a buscar mañana, otro día, mañana no. Me llamas, no me buscas, chau", finalizó la comunicación la niña de 6 años.

felipe pettinato video llamada hija ok.jpg

Roberto Pettinato habló sobre la salud de su hijo Felipe y la condena recibida

A fines de abril de 2024, Felipe Pettinato fue condenado por el delito de abuso sexual simple en 2018, cometido contra una joven de 15 años que formaba parte del entorno de su expareja y mamá de su hija. En tanto, en las últimas horas fue su padre Roberto Pettinato quien rompió el silencio sobre el tema.

En el marco de la entrega de los premios Martín Fierro de Radio, el controvertido conductor habló por primera vez sobre la actual situación de su hijo.

“Felipe está muy bien. Sigue internado. Pero está muy bien. Realmente es un muy buen paciente”, le aseguró a Socios del espectáculo, El Trece.

Al tiempo que, fiel a su estilo, agregó: “Este es el típico quilombo familiar que todo el mundo tiene, en algún lugar, con otras características; pero siempre hay un quilombo. Y bueno, uno lo vive lo mejor que puede. No estamos cagándonos de risa”.

“Muchas veces, no en Socios, pero en otros programas, viste como que se creen que ‘Los Pettinato’... y la verdad me hacían reír porque se creían que nosotros teníamos el poder de hablar con la Justicia y decirle que el pibe que...”, deslizó a modo de respuesta al tratamiento mediático del tema.

Además, Roberto Pettinato afirmó que no le asusta lo que pueda suceder con Felipe, en referencia a la imputación que además afronta en la causa que investiga la muerte de Melchor Rodrigo, su neurólogo y amigo, quien falleció en una confuso incendio ocurrido en el departamento de él.

“Lo que lamento es que nadie lo sepa, salvo el fiscal que de golpe agarra y dice: ‘A mí me parece que lo mató...’. Como en las películas. Yo digo: ‘Qué loco, qué rápido que lo dedujo, porque acá dice que hay 20 mil millones de pruebas de que nadie mató a nadie’. Habría que investigar bien qué es lo que dice la causa. Es muy feo”, concluyó el histórico conductor de Duro de domar.