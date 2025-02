Lauty Gram reveló por primera vez los motivos de su separación de la China Suárez: "Hizo un escándalo y..."

Así las cosas, en las últimas horas Lauty Gram se animó por primera vez a hablar públicamente de aquella relación y cuáles fueron los motivos concretos de su separación.

Entrevistado en el streaming de Gran Hermano, con motivo del ingreso al reality de Telefe de Lucía Patrone, su actual novia, el influencer no esquivó la consulta Nacho Castañares, Daniela Celis y Kennys Palacios sobre el tema.

“Fue algo efímero que pasó y la verdad, si me pongo a pensar muy por adentro, simplemente fue, no sé cómo decirlo, un suceso”, deslizó de entrada restándole importancia a su relación con la China; al tiempo que arremetió: : “Yo no sentí tampoco nada tan fuerte, fue algo más casual, que pasó y que quería experimentar, vivir y también conocer. Fue algo pasajero“.

Y si bien confió no estar arrepentido de la relación, dado que aprendió a manejarse en el medio y afrontar preguntas incómodas, sobre los motivos de su separación de Suárez, Lauty Gram fue concreto. “Se terminó porque ella se enteró de que yo estuve con una chica en la Bresh. Simplemente que le hablé y le pasé mi Instagram en un momento en el que ella estaba haciendo la suya y yo la mía y podía hacer lo que se me cante”, relató de entrada.

E inmediatamente reveló que “se enteró de eso la China, hizo un escándalo y subió una historia que decía ´No voy a confiar más en los hombres´”. “No me gustó que la mina me juzgue o que suba esa historia para hacerme quedar mal o como un pelotu… y también lo que me bardeó por chat porque yo no hice nada”, arremetió en tanto luego de asegurar que no había hecho nada ya que estaba soltero y podía hacer lo que quisiese.

Embed

La actitud de Lauty Gram ante el ingreso de su novia Lucía Patrone a Gran Hermano 2024: el video

El lunes por la noche Lucía Patrone hizo su ingreso a la casa de Gran Hermano 2024 junto a otros siete participantes. La joven modelo e influencer es novia de Lauty Gram, ex de la China Suárez.

Lo cierto es que desde las redes sociales, Lauty Gram mostró cómo fue su íntima despedida de Lucía Patrone horas antes de que quede aislada para ingresar a la famosa casa.

Embed

Lauty y Luchi tuvieron un almuerzo familiar y alzaron la copa para desearle a la joven todo el éxito en el programa. “Yo voy a hacer lo que sienta en el momento, me tienen que apoyar”, pidió ella a sus seguidores virtuales.

Y en el auto camino al hotel donde quedaría ya aislada, Lucía Patrone comentó: “Me puse a llorar, son muchas emociones, estoy nerviosa. No puedo más, me hace así el corazón”.

lauty gram lucia patrone.jpg

Ya después del programa, el músico manifestó sus sensaciones y a pesar de ya extrañarla pidió a la gente que apoye a su novia. "Muchos nervios, la voy a extrañar mucho, espero que la conozcan porque es una persona increíble", dijo.

"Éxitos", subió una romántica historia Lauty Gram con el último abrazo que se dieron con Lucía en el estudio de Gran Hermano a instantes de que ella ingrese a la casa.