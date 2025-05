Las divertidas confesiones de Goycochea, Muriega y Sancho sobre El juego empezó, el nuevo ciclo de América TV

De movida, Goyco, Celeste y Sancho confiaron ser los tres "muy competitivos", mientras que a la hora de admitir qué no harían ni por todo el oro del mundo, Muriega se sinceró al hablar de su miedo a las alturas, diferenciándose de su pareja.

"Viste cuando te tirás de paracaídas... Nunca lo hice y nunca me animaría", aseguró la morocha mientras que Sergio Goycochea recordó que sí se animó a pesar de su vértigo.

En tanto, sobre qué no se bancarían en una prueba, Christian Sancho reveló que jamás se metería en "esas jaulas que te meten con ratas, víboras... Esas cosas no, porque ahí desafiás algo que uno no sabe cómo lo puede manejar después".

Asimismo, mientras que contaron que elegirían para jugar a famosos como Robert de Niro, Al Pacino o Edinson Cavani, fue Celeste Muriega quien reconoció que no podría competir con Sancho, su pareja, porque siempre le deja ganar.

Por último, ante la consulta de si son estrategas o impulsivos, Goyco remarcó que es "estratega 100%", dado que se reconoció bilardista por lo que no suele dejar nada "librado al azar". Y mientras que Muriega se reconoció impulsiva como buena ariana, Sancho apeló al humor al deslizar "no pienso, fui modelo".

Goycochea, Sancho y Muriega

Cómo será el nuevo reality que hará Sergio Goycochea en la pantalla de América TV

El juego empezó es el impactante reality de competencia física, donde 20 participantes se enfrentarán en una isla en Escobar, superando desafíos extremos en un entorno salvaje y sin tregua.

Con la conducción estelar de Sergio Goycochea, acompañado por Christian Sancho y Celeste Muriega como coconductores, este formato original promete tensión, emoción y adrenalina en cada episodio.

Fuerza, estrategia, resistencia y coraje serán claves para avanzar en esta competencia donde nada está garantizado, excepto la intensidad.