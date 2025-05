El provocador gesto con el que la China Suárez se burló de Wanda Nara desde Miami y con Mauro Icardi

Fanática confesa de las compras millonarias en las marcas de ropa, accesorios, perfumería y tecnología más caras del mundo, la mayor de las Nara suele ostentar en sus redes cada vez que se da algún gustito sea en productos de Luis Vuitton, Gucci, Prada o Ives Saint Laurent, sólo por mencionar algunos de sus diseñadores favoritos, tal como lo hizo recientemente en su viaje a Brasil cuando fue a grabar un video musical.

Así las cosas, instalada Eugenia Suárez en Miami por cuestiones de su agenda laboral, a donde fue no sólo junto a Mauro Icardi sino también con su peluquero Juanma Cativa y su maquilladora, la actriz también hizo su tour de compras al igual que su archienemiga.

Y si bien desde sus redes sociales evitó compartir sus paseos y compritas millonarias, fue su estilista quien sí lo hizo. Allí se la puede ver a la China cargada de bolsas en una lujosa tienda y parodiando a Wanda, mostrando en primer plano las costosísimas marcas. ¡Tremendo!

El video de Mauro Icardi y La China Suárez aprovechando ofertas en un local low cost de Miami

En Intrusos (América TV) compartieron este viernes un material exclusivo de Mauro Icardi y la China Suárez en el exterior, disfrutando a pleno de su amor.

En las imágenes se ve al jugador y su pareja haciendo compras en un shopping en Miami, el destino que eligieron para desconectarse de los problemas y pasar tiempo juntos.

"Esto fue hoy en Primark, me lo manda una persona del público. Me contaban que compraron muchas cosas de la muñequita esa que le gusta tanto a Wanda también y a las nenitas, de Hello Kitty" , reveló Karina Iavícoli en el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Mauro Icardi y la China hicieron escala en Brasil porque no consiguieron vuelos en primera directo a Miami.

“Se sacaron un montón de fotos, súper naturales, haciendo la fila como corresponde, muy enamorados, a los besos. Dos personas más del público. Comprando en una tienda multi rubro en Miami”, detalló la panelista.