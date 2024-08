Lizy Tagliani compartió la primera foto junto a Sebastián Nebot y su hijo: "Mamá, papá y Tati"

A continuación, habló acerca de esta nueva etapa y expresó: "Comienza un viaje largo en el que fundamentalmente les pedimos a todos que cuiden cualquier detalle de la vida de nuestro bebé es importante para él y para este proceso".

Lizy Tagliani Sebastián Nebot y su hijo

"Nosotros somos su familia pero necesitamos el amor y la reserva de todos. La vida nos dio la oportunidad de tenerte, de que nos elijas, no podemos garantizarte el resultado pero te aseguramos que haremos hasta lo imposible para que crezcas lleno de amor y felicidad", sostuvo.

Y sumó: "Me llena el alma escucharte decirme mamá o a Sebastián papá pero queremos que sepas que no buscábamos ninguna etiqueta solo cambiar tu vida y la nuestra para siempre. Solo queremos ser quienes cuiden tu derecho a ser una personita feliz".

"Desde hoy somos PAPÁ MAMÁ Y TATI, Te amamos, bienvenido a este hermoso nuevo mundo", celebró Lizy y finalizó: "Querido Tati acá estamos para vos y cruzando el portón cuando salgamos de paseo te vas a encontrar con el amor de todas esas personas que aman a mamá y papá y que quieren lo mejor para vos".

Lizy y Nebot 3.jpeg

Lizy Tagliani mostró cómo quedó el cuarto que decoró para su hijo: el emotivo video

Sin duda, estas horas son una de las más felices en la vida de Lizy Tagliani y su marido, Sebastián Nebot, luego de que ella misma confirmase que en breve recibirá en su casa a su primer hijo, una vez obtenida la guarda definitiva tras un año de largas gestiones legales en de la concretar la adopción de una criatura.

Así, esta martes desde Socios del espectáculo (América TV) compartieron un video de Lizy mostrando cómo quedó el cuarto que decoró especialmente para cuando el niño vaya a vivir con ella y su marido, que confió Paula Varela "era un sueño que tenían en el momento en que se casaron”.

Embed

“La ansiedad me supera, les voy a mostrar algo. Espero que se pueda, que no pase nada, porque lo voy a mostrar despacito. Lo que más me di cuenta es que el amor, en general, es hermoso. Pero cuando ve a Sebastián, sale corriendo y lo abraza. Todo el tiempo me está mirando y está conmigo. Y nos llevamos bárbaro. Pero con Sebastián tiene una pasión como única. Y ahí me di cuenta que el amor nos sorprende siempre, y siempre hay un amor que no conocés. Y puede ser más grande cada vez que lo ves”, se la oye relatar a Lizy en diálogo con el programa “Arriba Bebé”, que compartió el ciclo del Trece.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot.jpg

E inmediatamente abrió la puerta de la habitación para mostrar cómo ambiento el dormitorio del inminente nuevo integrante de la familia. “No sé si se puede ver, bienvenidos. Esta habitación que está esperando el momento que llegue y que ya no se vaya nunca más de ahí, es lo que más estamos anhelando”, concluyó emocionada Lizy Tagliani.