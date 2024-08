Lizy Tagliani confirmó que será mamá: "Llegó el momento de la vinculación con una personita"

"No se puede hablar de la personita, ni datos ni su nombre, ni mucho menos su imagen por una cuestión de cuidar su identidad. Es un proceso largo. Hay una cosa muy hermosa que me dijo la jueza que es que ellos no buscan hijos para padres, sino que buscan una familia para niños. Estamos chochos porque fue todo como mágico", explicó Lizy.

Y agregó: "Una amiga mía me trajo hace un tiempo una medallita de la Medalla Milagrosa, me la da y pasa algo rarísimo. Me la trajo de Luján, y si vos vas ahí traés la de la Virgen de Luján. Mi mamá era muy devota de la Medalla Milagrosa. Eso fue el miércoles. Adrogué fue muy particular para mí porque fue muy sanador y muy hermoso. Nosotras con mi mamá vivimos muchas cosas feas y cuando nos fuimos a Adrogué pasamos cosas muy lindas. Con Sebastián buscamos casa ahí por si alguna vez se daba lo de la adopción".

Más adelante, relató cómo fue el proceso de adopción: "Sebastián me cuenta que nos llamaron del juzgado, tuvimos varias entrevistas, después vino la feria judicial y después nos dieron la autorización para que podamos conocernos. Nos conocimos y fue hermoso".

Ahí, la periodista Pilar Smith le comentó: "Qué rapido. Siempre son procesos muy largos el tema de la adopción. Hay varios casos en el espectáculo de muchos famosos que, por lo extenso, desistieron".

"Todo pasó en poco más de un año. Todavía no hay nada firme, todavía nos quedan las audiencias judiciales y estamos con la vinculación", le respondió.

Por último, reflexionó la conductora de La Peña de Morfi: "Es una personita... Es cambiarle la vida a alguien, ser familia para alguien y ver todo un mundo tan duro y tan maravilloso con gente que se está ocupando de encontrarles una familia a esas personitas. Primero tuvimos una charla previa, precisamente para no llorar porque qué le vamos a llevar... ¿Angustia? ¿Llanto? Después cuando nos vimos fue hermoso. No lo podría explicar".

Aseguran que Lizy Tagliani y Sebastián Nebot obtuvieron la guarda de adopción y van a ser papás

Hace un tiempo la humorista y conductora Lizy Tagliani reveló su deseo de ser mamá y luego de un largo proceso, en las últimas horas se supo que ella y su marido Sebastián Nebot habrían conseguido la guarda de un niño, por lo que solo resta que la adopción sea definitiva.

La información fue dada a conocer por el periodista Santiago Riva Roy en el programa Nuevas Tardes con Denise (TV Pública), y el mismo dejó en claro que tenía el permiso de Lizy para divulgar la noticia.

"Lizy Tagliani y su marido van a ser padres. Es una búsqueda que llevaba un tiempo y que pensaban que iba a demorar muchos años, pero por suerte la burocracia no estuvo presente esta vez", comenzó diciendo.

Y reconoció: “Pocas veces la he visto conmovida y cuando le descubro la noticia y me dejo contarlo se llenaron los ojos de lágrimas”.

Luego, amplió y sumó: "No quiso ahondar en detalles para no entorpecer los temas legales, hasta que no tengan la adopción definitiva. No es bebé y no es un adolescente, es un niño. La Justicia entiende el cambio de paradigma y es un niño o una niña buscando una familia".