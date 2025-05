Los insólitos motivos de los vecinos de Wanda Nara por los que la quieren fuera del Chateau Libertador

Embed

Cuando muchos podrían que pensar que los propietarios de la lujosa torre de Núñez no querrían a Wanda por episodios como el del ascensor, con la intervención de la policía y el SAME incluidos, lo cierto es que Guido Záffora reveló en DDM (América TV) el insólito motivo por el que están hartos de la rubia.

“Los vecinos no aguantan más a Wanda y sobre todo por lo que pidió hacer ahora, que son remodelaciones en el edificio”, explicó el periodista de América TV y detalló que “en su departamento, en su piso, Wanda quiere remodelar su cuarto y quiere remodelar el vestidor”.

Fue allí cuando reveló tajante que "los vecinos se oponen a este requerimiento", así como también aseguró que tampoco quieren a Mami Jacki -copropietaria del edificio y amiga de Wanda-, a quien acusan de espiar el chat de los propietarios del Chateau y pasar información a los programas de televisión.

Wanda Nara compró su mansión soñada y Yanina Latorre reveló todos los detalles

La conductora de Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre, dio detalles exclusivos de cómo es la lujosa mansión que compró este jueves Wanda Nara.

"No hay foto de la casa. No está en remodelación, como dijeron algunos. La casa no está terminada, se la compró a una persona que se la estaba construyendo para sí mismo", comenzó diciendo la comunicadora.

"Hoy firmó la escritura en una inmobiliaria al lado de la entrada de Nordelta, cerca de un restaurante muy famoso que se llama García", continuó.

Luego, Yanina desmintió los datos que dieron en otros programas de espectáculos sobre la casa que compró la mediática y contó: "Me llama una amiga que es la mujer del escribano y me dijo: 'lo que están diciendo nada es'".

"La casa es una cosa de locos. Como no está terminada, cambió cosas, agrega terminaciones, se hace traer paneles solares de afuera. Las de la inmobiliaria no podían creer todos los pedidos de Wanda. Son cuatro terrenos: cinco mil metros cuadrados", siguió.

Yanina mostró el render de la mansión y detalló que la casa es inteligente: tiene salón de fiestas, dos piscinas (una interna y otra exterior), diez habitaciones, garage para ocho autos, gimnasio, spa y vinoteca. "¿Sabén cuánto va a pagar en total? 6.5 millones de dólares", remarcó la rubia.

"El vestidor de Wanda es la mitad de la planta superior. Es tres veces más grande que el que tiene en Milán", sumó la conductora.