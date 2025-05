El férreo descargo de Sol Pérez ante una crítica feroz por mostrar su físico a poco de haber sido mamá

"Le venía bancando los trapos a Sol Pérez muy fuerte, pero esto sí me parece un mensaje bastante nocivo", expresó la mujer, quien agregó que si bien reconoce el esfuerzo de la mediática, "la realidad de la mayoría de las mujeres es otra y muchas están tratando de asimilar su cuerpo post parto". La crítica no pasó desapercibida para Sol, quien decidió responderle públicamente, dejando en claro su postura.

image.png

"Hola Majo, no busco ser ejemplo de nada, simplemente comparto mi proceso. Para mí es más fácil sentarme a comer mientras le doy la teta a mi hijo pero por mi salud mental y física elijo moverme y comer saludable. ¿Eso está mal? ¿Tengo que dejarme de lado para cumplir con lo que siempre le dijeron a las mamás que acababan de parir?", comenzó diciendo la ex "Gran Hermano", visiblemente molesta por los cuestionamientos.

Sol también defendió su estilo de vida durante el embarazo y el impacto positivo que tuvo en la salud de su bebé. "Entrené y comí saludable durante todo el embarazo. También me criticaron. Mi hijo nació con más de 3 kilos y medio, no necesité suplementos gracias a mi alimentación. Pero también me criticaron porque supuestamente estaba obsesionada con mi cuerpo", señaló, dejando en evidencia que las críticas han estado presentes incluso antes de ser mamá.

Para cerrar su descargo, la panelista remarcó: "Perdón por no hacer lo que la gente espera, solo hago lo mejor para mi salud y principalmente para mi hijo".

image.png

A dos semanas de dar a luz por cesárea, Sol Pérez compartió un inesperado video

Amante de la vida sana y entrenamiento físico, Sol Pérez volvió a su rutina de entrenamiento a sólo 14 días del nacimiento de Marco, su primer hijo fruto de su matrimonio con Guido Mazzoni.

La analista de Gran Hermano compartió con sus casi 7 millones de seguidores de Instagram sus sensaciones en su vuelta a la actividad física luego de varios días de reposo, producto del posparto.

“Catorce días de la cesárea. Hablo bajito porque el bebito duerme y lo tengo acá a tiro con la abuela así lo veo”, confió Sol dejando en claro cuál es su prioridad de ahora más.

Al tiempo que agregó feliz al retomar su rutina de ejercicios: “Son catorce días de la cesárea y es la primera vez que me subo a la cinta”.