Antonela Roccuzzo reveló el costado desconocido de Lionel Messi: "Me aconseja y..."

Pero claro que además confió que cómo ella y su marido organizan sus días en función de los chicos. “Para nosotros es clave que las tardes sean de los nenes. Nos organizamos todo a la mañana para poder dedicarles las tardes a ellos”, aseguró.

En tanto, la rosarina remarcó que para ella es fundamental que sus hijos tengan los pies sobre la tierra. “Quiero que tengan buenos valores, que sean respetuosos con las personas, que valoren las cosas… Es fundamental que sepan que no somos más que nadie e intentamos transmitirles los códigos de nuestros padres”, confió.

“Somos una familia supernormal, muy unida y somos un equipo y hay que ir para adelante apoyándonos entre todos. (...) Para mí lo importante es que ellos entiendan que tienen que respetar a todo el mundo. Hablamos mucho en casa, la comunicación es importantísima”, agregó sobre la educación de sus hijos.

Asimismo, Roccuzzo dejó en claro que a pesar de la distancia la conexión con Argentina no se corta en ningún momento. “Nunca dejamos de tener nuestras raíces muy adentro nuestro. Nos fuimos pero seguimos estando. Ya sea tomando un mate, mirando canales argentinos, de alguna forma siempre intentamos estar conectados con Argentina”, afirmó así como también admitió que el asado con la familia es lo que más extraña hasta el día hoy.

Por último, Antonela aseguró que el vínculo con el futbolista es de mutuo acompañamiento. “Leo me está acompañando un montón. Me aconseja, me escucha. Es de un lado y del otro”, concluyó tan o más enamorada que cuando comenzó en su adolescencia su historia de amor con Leo Messi.

La actitud de Antonela Roccuzzo con el posteo de Sofi Martínez tras las versiones de romance con Messi

Hace un tiempo que la periodista deportiva Sofía Martínez es vinculada amorosamente con Lionel Messi ya que todos notaron una innegable complicidad durante sus acercamientos en el Mundial Qatar 2022.

Lo cierto es que a pesar de los rumores Messi siempre demostró que solo tiene ojos para Antonela Roccuzzo y muchos aseguran que la botinera no estaría para nada contenta con el vínculo entre su marido y la periodista.

Sin embargo, en medio de este contexto Antonela sorprendió en marzo pasado con la organización de un importante evento en Miami donde convocó a Sofi Martínez para nada más y nada menos que llevar adelante la conducción del mismo.

"Lissssto, mega evento de Antonela Roccuzzo por el lanzamiento de la colección Optime y un entrenamiento en Bs As-Miami explotado de energía. Un honor conducirlo desde acá", escribió la periodista en sus redes muy agradecida y mostrando lo mejor del evento.

Ante esto, la mujer de Messi mostró una actitud conciliadora y le dejó un like al posteo seguido de un comentario con emojis de fueguito para demostrar su apoyo.