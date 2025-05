Escandaloso cruce con golpes bajos en Gran Hermano entre Eugenia y Luz: "Sos más oscura"

“De Luz no tenés nada, sos más oscura”, disparó vehemente Ruiz a lo que Luz reaccionó respondiéndole que se estaba comiendo el personaje. “¿Qué personaje? Yo soy persona, vos sos un personaje”, no dudó en retrucar entonces la médica.

Y acto seguido, arremetió con sus agravios: “¿Sabés qué, Luz? No valés ni acá. Yo tengo gente que me quiere y me valora. No sé cuánta gente tenés vos que te quiera”, al tiempo que la jujeña intentando mantener la calma aseguró: “Muchas, las que me importan en realidad”.

Fue allí cuando Eugenia Ruiz empezó a gritar descontrolada: “¿Quién? Tu mamá y nadie más. Dale, andá corriendo, mostrá tu calaña. No tenés nada que ver con el Pestañas. Lamentablemente, mi amistad con él se va a romper por tu culpa. Ojalá sea inteligente y sepa separar: que tenga una amistad conmigo y un noviazgo con vos. Yo le dije clarito: ‘Luz me aburre’. Sos de lo último, Luz”.

Así las cosas, si bien al día siguiente Eugenia se disculpó con su compañera argumentando que había tomado "un poco de más", lo cierto es que en la noche del viernes durante la fiesta patria de la nada Ruiz volvió a picantear a la integrante del tridente.

Lo cierto es que cuando Tato retomó el tema en tono de broma para improvisar mientras jugaban a ser payadores, nuevamente Eugenia desató su furia.

“Aro, aro, aro… Eugenia dijo que Luz la tenía guardadilla, pero la que la tenía guardadilla era Euge, cuando dijo que ella no tenía amiguillas”, rimó el uruguayo. Lejos de tomárselo con humor, la santiagueña empezó a gritar mientras Devi le hacía señas para que se apaciguara, por lo que Santiago no dudó en aclararle que era "un juego", al verla tan fuera de sus casillas.

Guerra total en Gran Hermano: Eugenia explotó contra Tato y le puso los puntos

En los últimos días, Santiago Algorta fue duramente cuestionado por sus compañeros en Gran Hermano 2024 por una actitud egoísta.

El uruguayo cocinó un plato con carne, pero no consideró que ese alimento escasea en la casa y están tratando de administrar los productos para poder llegar a la próxima semana sin pasar hambre.

Así, el jueves pasado Eugenia Ruiz enfrentó a Tato y fue contundente al referirse a su actitud. "Agarraste la carne, cuando no había comida, y te importó nada que no teníamos comida. Has tenido una actitud egoísta", expuso la santiagueña.

"¿Me aceptas las disculpas?", le contestó Tato. "Yo te las acepto, pero tuvo que pasar mucha agua bajo del puente para que vos pidas disculpas", le contestó Eugenia.

"Te comiste la comida cuando no había ni un chorizo en la heladera. Elegiste hacerte carne para vos. El lunes, en medio de la gala, estaba el tema del pucho y usaste el vivo para limpiarte a vos, por la actitud fea que habías tenido, y señalaste 'eligen los puchos en vez de la comida'... cuando vos tuviste una actitud egoísta con toda la casa", siguió.

Al finalizar, Eugenia trató a su compañero de "manipulador". "Sos ingrato con Sandra. Te hacés el bueno con ella y no sos capaz de darle un pucho. Jugás con hacerte el correcto", sentenció.