Las fotos con las que la China Suárez cruzó a los que aseguran que Rufina se lleva pésimo con Mauro Icardi

Pero ocurre que al mismo tiempo, desde TikTok se viralizaba un video con imágenes de Rufina Cabré caminando muy seria, y hasta temerosa, junto a su mamá, sus hermanos y Mauro llegando al estadio del Galatasaray, lo que disparó una nueva catarata de críticas a la China por sobreexponer a los menores y dejando entrever que la relación de ellos con Icardi no es de lo mejor.

Así las cosas, en las últimas horas la actriz decidió salir a responder, aunque de manera subliminal desde sus redes sociales. Lo cierto es que la ex Casi Ángeles no dudó en compartir una serie de fotos de la coqueta cena que Rufina, Magnolia y Amancio compartieron recientemente en Estambul con ella y el ex de Wanda Nara.

China Suárez y Rufina.jpg

Y justamente allí se la ve sonriente y feliz a Rufina Cabré, así como también a Magnolia y Amancio Vicuña, dando a entender que los chicos no tienen conflicto alguno con Mauro y la relación entre ellos es óptima.

Rufina y Magnolia.jpg

La reacción de la China Suárez cuando la increparon por mostrar las camisetas que Galatasaray le regaló a sus hijos

Durante el fin de semana, Eugenia China Suárez y sus tres hijos acompañaron a Mauro Icardi a Turquía para estar presentes en la final del campeonato de fútbol local al que pertenece el ex de Wanda Nara.

Claro que tras la victoria del conjunto turco, tanto la actriz como Icardi compartieron imágenes varias de su estadía en el estadio así como también de los posteriores festejos.

Pero hubo una postal en especial que llamó la atención. Se trata de la fotografía que posteó la China con las camisetas y los shorts oficiales del club con los nombres personalizados de sus tres hijos -Rufina, Magnolia y Amancio- que el Galatasaray les regaló.

Camisetas del Galatasaray de los hijos de la China Suárez.jpg

Lo cierto es que la imagen desató una enorme polémica, teniendo en cuenta que las hijas de Icardi no pudieron acompañar a su papá por la feroz guerra que mantiene con su ex Wanda Nara, y desde las redes no tardaron en cuestionar la publicación de la China para dejar en evidencia que no se había incluido a Francesca e Isabella en el presente.

Así las cosas, hace unas horas cuando Eugenia Suárez abrió la cajita de preguntas de Instagram no tuvo inconveniente alguno en responderle a un usuario que le consultó directo "¿por qué no hubo camisetas para los hijos de él?". "Claro que hay. Sólo que no me corresponde subirlo a mí", fue la tajante respuesta de la actriz dejando en claro que el club no dejó de lado a Francesca e Isabella, sólo que ella se limitó a mostrar los regalos que recibieron sus hijos.