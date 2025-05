Los terribles mensajes que le dejaron a Wanda Nara por subir fotos explícitas

“¿Cuándo vas a pensar en tus hijos?”, “¿No te da vergüenza?”, “Hay que estar muy vacío por dentro para hacer esta estupidez”, “Soltá, Wanda”, “Mucho lujo, pero nada de amor”, le comentaron.

Como de costumbre, Wanda decidió hacer oídos sordos a las duras críticas, pero dejó en claro que está más que conforme con el resultado de su paso por el quirófano, donde se achicó el busto, se realizó una lipo y hasta una lipectomía, según revelaron en algunos programas de televisión.

Pese al eterno conflicto con su ex, Mauro Icardi, la mediática parece estar firme en el plano laboral y avanza con Telefe para afrontar un nuevo proyecto.

image.png

Wanda Nara y su estricta lista de requisitos para tener un nuevo novio

En las últimas horas, Wanda Nara compartió en sus historias de Instagram su estricta lista de requisitos para tener un nuevo novio.

En ese captura, la conductora de Bake Off Famosos enumeró: “Que sea inteligente, que le guste comer, que tenga carisma, que sea caballero, que no sea tóxico, que tenga buenos sentimientos, que tenga sentido del humor y me haga reír”.

“Que sepa escuchar, que ame a su mamá, que tenga presentes sus cualidades, que le falten fantasías por cumplir, que tenga tatuajes, que sea feliz, que tenga carácter”, siguió.

Y continuó: “Que haga buenos mates, que duerma la siesta, que respete mis espacios, que haga deporte, que me regale flores del semáforo, que use ropa oversize”.

Luego, escribió: “Que ame los animales, que sienta mucha pasión por algo, que tenga calle y experiencia, que tenga buenas manos, que sea creativo y original, que me dedique canciones, -100 y +21, y lo más importante: que me quiera por lo que soy”.

En otra historia, la rubia subió un video y dijo entre risas: “De más está decir que si pido todo eso es porque yo tengo mucho para dar”.