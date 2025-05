Luis Ventura reveló el gran secreto que Jorge Rial guardaba bajo llave y explotó todo: "No quise hacerlo"

"Ustedes saben que Jorge Rial me denunció, a Karina Mazzocco y a mí, y yo fui a la mediación. ¡Para ver a Rial cómo dormía frente a la cámara del zoom!", recordó tajante al tiempo que remarcó: "¡Durmió toda la audiencia!, Así que, frente a eso, nosotros dijimos que frente a eso contrademandábamos por medio millón de dólares. Y quedamos a la espera".

Fue allí que reveló: "La contrademanda se basaba, en que yo terminé siendo apoderado de una off shore de una empresa, que era la de Rial, y yo nunca había firmado un acuerdo ni un carajo, y aparecí como apoderado. Quiero que alguien me explique quién puso mi gancho para formar parte. ¡No lo denuncié!“.

"Porque no soy vigilante, pero a mí me quisieron involucrar en el aprovechamiento psiquiátrico de un familiar, cuando lo único que hice fue atender la imploración de una persona (Morena). Cuando estuvo en el psiquiátrico fui una de las dos personas que pasó a verla, el otro fue Marín", concluyó contundente.

El temor de Luis Ventura tras una nueva amenaza: "Van a terminar con su vida"

A fines de abril pasado se conoció que Luis Ventura recibió amenazas de muerte, en medio del revuelo por la información que brindó sobre la denuncia de Viviana Canosa contra varias figuras del ambiente artístico.

En Intrusos (América TV) revelaron que el periodista recurrió a la Justicia y señaló a "una organización criminal". "Cuando me apunten que no le erren eh, que no me dejen respirando porque los voy a buscar", lanzó en un audio que le envió a Pablo Layus, panelista de dicho programa.

En Puro Show (El Trece), Matías Vázquez indicó que Ventura fue amenazado por quinta vez. “Fue nuevamente amenazado de muerte hace instantes Luis Ventura, el presidente de APTRA, y acá empieza a cambiar la historia porque, en una de las amenazas que recibió Ventura, le ponen la dirección de su casa, el nombre completo de toda su familia y nombran la palabra ‘pedofilia’, por lo que Ventura empieza a sospechar de dónde podrían venir ciertas amenazas que está recibiendo”, detalló.

“Hace instantes recibió una donde le dicen directamente que van a terminar con su vida, él ya habló con su abogado (Martín) Francolino, quien propuso incorporar el chat de las amenazas que recibió Luis en la causa que está en Comodoro Py sobre la trata, lo que pudimos comentar acá la semana pasada con la información que brindó Viviana Canosa”, añadió.

Al finalizar, Vázquez manifestó que Ventura tema por su integridad. "Lo que le dicen a Ventura (en las amenazas) es ‘dejá de defender pedófilos’. Él tiene mucho miedo, y dice que no sabe quién está del otro lado. Él tuvo peleas con Jorge Rial, con gente muy pesada en algún momento de su vida, pero ahora lo que siente es que esto no es show”, cerró.