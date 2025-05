Marianela Mirra le pegó fuerte a Tato y reveló quién es su favorito para ganar Gran Hermano 2024

Ahora, Marianela armó revuelo al dar a conocer quién es su favorito para ganar Gran Hermano 2024 en Telefe.

En un posteo en sus historias en Instagram, la ex GH respondió la pregunta de un seguidor que quería saber su opinión sobre Chiara. "Hola! Respondiendo algunos mensajes de GH. ¡Sí, chicos! Me encanta Chiara. Es loca, es piola. Todas tenemos algo de sus facetas. Me gustaría una final de mujeres", afirmó.

Al dar su mirada sobre Tato, favorito para ganar esta edición, acotó: "Me gusta, pero me aburre mucho. Lo que no quiere decir que me banque las puteadas, comprendo que lo mío pasó hace añossss, por eso no suelo opinar".

Los mensajes de Marianela Mirra a Ángel de Brito con un pedido desesperado que jamás leyó

Días atrás, Marianela Mirra decidió blanquear su relación con el ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, condenado a 16 años de prisión por abusar de su sobrina.

"Mi pareja es Alperovich. Voy a visitar a mi pareja porque lo amo. Y creo a muerte en él ayer, hoy y siempre", expresó al hablar del vínculo.

Anoche en LAM (América TV), Ángel de Brito reveló que la ex Gran Hermano lo había contactado con un pedido desesperado de ayuda.

El conductor precisó que no llegó a leerlos hasta ahora. Las angelitas quedaron sorprendidas con el contenido de los mensajes de Mirra.

"Hola Ángel, necesitamos que nos des una mano con el caso Alperovich", le decía la ex Gran Hermano al periodista.

"No hay sentencia firme. Es algo atroz lo que está pasando con esta familia, den visibilidad también a quienes sufren las falsas denuncias", era el pedido de Mirra a Ángel.

Los mensajes son de septiembre del 2024, poco después de que la Justicia lo condenara a una pena de 16 años de prisión por abuso.